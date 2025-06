Thị trường ngày 3/6: Giá dầu tăng mạnh gần 3%, cà phê robusta thấp nhất 7 tháng

Giá dầu tăng gần 3%

Giá dầu tăng gần 3%, mặc dù nhóm các nước sản xuất dầu OPEC+ vẫn giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng, do các vụ cháy rừng tại tỉnh sản xuất dầu của Canada đe dọa nguồn cung và mối đe dọa áp thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực đối với đồng USD.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/6, giá dầu thô Brent tăng 1,85 USD tương đương 2,95% lên 64,63 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,73 USD tương đương 2,85% lên 62,52 USD/thùng.

Các vụ cháy rừng đang bùng phát tại tỉnh Alberta – nơi sản xuất dầu của Canada –ảnh hưởng khoảng 7% tổng sản lượng dầu thô của nước này.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ bởi đồng USD giảm, do lo ngại các mối đe dọa áp thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và làm gia tăng lạm phát.

Đồng USD suy yếu khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+ đã quyết định sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 7/2025. Đây là mức tăng hàng tháng thứ 3 liên tiếp, nhằm giành lại thị phần và trừng phạt các thành viên đã sản xuất vượt quá hạn ngạch.

Các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs dự kiến OPEC+ sẽ thực hiện mức tăng sản lượng cuối cùng là 410.000 bpd vào tháng 8/2025.

Morgan Stanley cũng dự kiến sản lượng sẽ tăng trở lại 411.000 bpd lên tổng cộng 2,2 triệu bpd vào tháng 10/2025.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 7% lên mức cao nhất 3 tuần, do sản lượng giảm, dự báo thời tiết ấm hơn và nhu cầu trong tuần này cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên tăng cũng được hỗ trợ bởi giá dầu kỳ hạn tại Mỹ tăng gần 3%, sau khi OPEC+ giữ nguyên mức tăng sản lượng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn New York tăng 24,7 US cent tương đương 7,2% lên 3.694 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 9/5/2025.

Giá vàng cao nhất 3 tuần, bạc cao nhất hơn 7 tháng

Giá vàng tăng hơn 2% lên mức cao nhất hơn 3 tuần, do đồng USD suy yếu, rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế, đã thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn là vàng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 2,5% lên 3.372,13 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/5/2025 trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn New York tăng 2,5% lên 3.397,2 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,5% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng thỏi trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Đồng thời, giá bạc giao ngay tăng 4,7% lên 34,54 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 23/10/2024.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng áp thuế nhập khẩu mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi đối với nhôm và thép nhập khẩu lên 50%.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,2% lên 9.607 USD/tấn.

Giá đồng trên sàn Comex tăng 4% lên 4,8625 USD/lb, trong phiên có lúc đạt 4,9495 USD/lb – cao nhất kể từ ngày 3/4/2025.

Giá đồng tăng còn được hỗ trợ bởi tồn trữ đồng tại London giảm 45% xuống 148.450 tấn – thấp nhất gần 1 năm.

Đồng USD giảm khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác. Đồng USD giảm sau số liệu sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 5/2025.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất hơn 1 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm 4 phiên liên tiếp xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng, do vụ thu hoạch mới làm tăng triển vọng nguồn cung.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 4,1 JPY tương đương 1,39% xuống 290,9 JPY (2,03 USD)/kg. Trước đó trong phiên, giá cao su giảm xuống 290,2 JPY/kg – thấp nhất kể từ ngày 30/4/2025.

Giá cao su toàn cầu trong tuần trươc giảm mạnh, do sản lượng cao su khu vực Bắc bán cầu tăng trở lại sau khi mùa đông kết thúc, Japan Exchange Group cho biết.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 2,2% xuống 157,1 US cent/kg.

Thị trường tài chính Trung Quốc đóng cửa cho ngày nghỉ lễ.

Giá cà phê robusta thấp nhất 7 tháng

Giá cà phê robusta trên sàn London chạm mức thấp nhất 7 tháng, do lo ngại nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục tăng.

Giá cà phê robusta trên sàn London giảm 58 USD tương đương 1,3% xuống 4.405 USD/tấn – thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2024 (4.350 USD/tấn). Tính chung, trong tháng 5/2025, giá cà phê giảm tổng cộng 17%.

Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 0,6% lên 3,4445 USD/lb. Tính chung trong tháng 5/2025, giá cà phê giảm 17%.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,17 US cent tương đương 1% xuống 16,88 US cent/lb. Tính chung trong tháng 5/2025, giá đường giảm 2,3% và chạm mức thấp nhất gần 4 năm (16,81 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 1,1% xuống 470,9 USD/tấn.

Giá đậu tương thấp nhất 7 tuần, ngô giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương và giá dầu đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất 7 tuần, do lo ngại nhu cầu đối với nguồn cung hạt có dầu của Mỹ giảm và thời tiết thuận lợi thúc đẩy năng suất cây trồng tại nước này.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 8-1/4 US cent xuống 10,33-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 10,32-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 11/4/2025. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 3-1/2 US cent xuống 4,4-1/2 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 6-1/2 US cent lên 5,4-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 3/ 6