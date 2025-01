Thị trường ngày 30/1: Giá dầu và vàng quay đầu giảm, cà phê arabica đạt kỷ lục trên 3,6 USD/lb

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, sau khi tồn trữ dầu thô nội địa tại nước sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới trong tuần trước cao hơn so với dự kiến.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/1, dầu thô Brent giảm 91 US cent tương đương 1,2% xuống 76,58 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,15 USD tương đương 1,6% xuống 72,62 USD/thùng – thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tồn trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước tăng 3,46 triệu thùng, khi lượng dầu nhập khẩu của các nhà máy lọc dầu giảm tuần thứ 3 liên tiếp, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết. Trong khi, các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 3,19 triệu thùng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất vào hôm thứ tư (29/1/2025). Fed không đưa ra nhiều thông tin chi tiết về thời điểm dự định hạ chi phí vay, điều này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tháng 2/2025 cao hơn.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 6,4 US cent tương đương 1,8% lên 3,535 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 giao dịch ở mức khoảng 3,16 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2024.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất không thay đổi, đúng như dự kiến và không cung cấp nhiều thông tin về thời điểm cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 2.753,86 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 0,1% lên 2.779,8 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, khiến vàng không mang lại lợi suất kém hấp dẫn.

Fed giữ nguyên lãi suất và không đưa ra nhiều thông tin chi tiết về thời điểm có thể tiếp tục cắt giảm chi phí đi vay trong nền kinh tế mà lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, tăng trưởng tiếp tục và tỉ lệ thất nghiệp thấp.

Giá vàng đã đạt gần mức cao kỷ lục vào tuần trước, sau khi ông Trump kêu gọi hạ lãi suất. Vàng thỏi có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Giá đồng tăng từ mức thấp nhất 3 tuần, nhôm tăng

Giá đồng tại London tăng sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần, song lo ngại kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ, Donald Trump có thể làm giảm triển vọng nhu cầu toàn cầu, đã hạn chế đà tăng.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,8% lên 9.059 USD/tấn, sau khi chạm 8.957 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 8/1/2025.

Giá đồng trên sàn Comex tăng 1,1% lên 4,295 USD/lb.

Ông Trump cho biết, ông sẽ công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada từ ngày 1/2/2025, trừ khi các nước này giúp giải quyết 2 vấn đề song song là buôn bán fentanyl và nhập cư của Mỹ. Ông cho biết, sẽ áp thuế đối với nhôm, đồng và thép.

Đồng USD duy trì vững trước quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, với các nhà đầu tư tìm kiếm gợi ý về mức lãi suất có thể giảm trong năm nay.

Giá nhôm trên sàn London tăng 2% lên 2.623 USD/tấn, hồi phục từ mức thấp nhất 2 tuần.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 3 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 3 tháng, do lo ngại nguồn cung khi thời tiết bất lợi làm giảm sản lượng tại Thái Lan – nước sản xuất lớn nhất thế giới, mặc dù giao dịch trầm lắng do Trung Quốc và Singapore nghỉ lễ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1,8 JPY tương đương 0,5% lên 388 JPY (2,5 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su tăng lên 389,3 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 23/10/2024.

Giá cà phê arabica đạt mức cao kỷ lục trên 3,6 USD/lb

Giá cà phê arabica toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trên 3,6 USD/lb, khi Brazil – nước sản xuất lớn nhất thế giới – còn rất ít hạt cà phê để bán và lo ngại về sản lượng vụ thu hoạch sắp tới.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 2,5% lên 3,6655 USD/lb, trong phiên có lúc đạt mức cao kỷ lục 3,6945 USD/lb, đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên gần 15%.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 0,9% lên 5.609 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê Ấn Độ - nước sản xuất cà phê robusta lớn thứ 5 thế giới – dự kiến sẽ giảm hơn 10% trong năm 2025, do sản lượng thấp và lượng tồn trữ từ vụ trước giảm.

Các đại lý cho biết, nông dân tại cả hai nước Ấn Độ và Việt Nam – nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới - đang tạm dừng bán ra chờ giá tiếp tục tăng hơn nữa và tại Brazil – khoảng 80-90% sản lượng vụ thu hoạch hiện tại được bán.

Giá đường tăng tiếp

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 1,1% lên 19,45 US cent/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 5 tháng trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 2,2% lên 522,9 USD/tấn.

Giá ngô đạt mức cao nhất hơn 1 năm, đậu tương gần mức cao nhất 6 tháng, lúa mì tăng

Giá ngũ cốc trên sàn Chicago tăng, do lượng mưa không như mong đợi và dự báo thời tiết nóng và khô tại vùng trồng ngô và đậu tương của Argentina, đã đẩy giá tăng.

Trên sàn Chicago, giá ngô tăng 11-3/4 US cent lên 4,97 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất 15 tháng (4,97-1/2 USD/bushel). Giá đậu tương tăng 15-1/2 US cent lên 10,6-1/2 USD/bushel – gần mức cao đỉnh điểm 6 tháng. Giá lúa mì tăng 17-1/4 US cent lên 5,62-1/2 USD/bushel.

Giá ngô và lúa mì cũng được hỗ trợ bởi dự kiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 30/ 1