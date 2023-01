Thị trường ngày 31/1: Giá dầu, vàng, đồng và cao su đồng loạt giảm, đường thô cao nhất gần 6 năm

Giá dầu giảm 2%



Giá dầu giảm 2%, khi các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất gây áp lực lên nhu cầu và xuất khẩu của Nga vẫn tăng mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/1, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 1,76 USD tương đương 2,03% xuống 84,9 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,78 USD cent tương đương 2,23% xuống 77, 9 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất gần 4 tuần. Tuần trước, cả hai loại dầu đều có tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần.

Các nhà đầu tư dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, sau khi Ngân hàng Anh và Ngân hàng trung ương châu Âu tăng 0,5 điểm.

Ngoài ra, thị trường dầu cũng chịu áp lực từ nguồn cung của Nga dồi dào, bất chấp lệnh cấm của EU và mức trần giá G7 áp đặt do xung đột Nga – Ukraine.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 21 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 6% xuống mức thấp nhất 21 tháng, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn sẽ giảm nhu cầu sưởi ấm dự kiến đến giữa tháng 2/2023.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York giảm 17,2 US cent tương đương 6% xuống 2,677 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này, trong bối cảnh kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất chậm lại.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 1.924,05 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.922,9 USD/ounce.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất gần 2 tuần và đồng USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do lo ngại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – trước số liệu từ lĩnh vực sản xuất của nước này, trong khi đồng USD giảm cũng hạn chế đà suy giảm giá đồng.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,7% xuống 9.197 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 7 tháng trong đầu tháng này, khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế Covid-19.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc kéo dài 1 tuần, tăng hơn 3% do lạc quan về triển vọng nhu cầu đối với nước sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2% lên 873,5 CNY (129,4 USD)/tấn, sau khi đạt 890 CNY/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore tăng 1,1% lên 127,8 USD/tấn, giảm từ mức cao 130,55 USD/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn cán nóng đều tăng 0,6%, thép cuộn tăng 1,3%, trong khi thép không gỉ giảm 0,1%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi tăng mạnh trong tuần trước đó, ngay cả khi giá cao su thị trường Thượng Hải tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Osaka giảm 2,6 JPY tương đương 1,1% xuống 232,9 JPY (1,8 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 80 CNY lên 13.345 CNY (1.976 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore giảm 1,1% xuống 144,2 US cent/kg

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,4% lên 1,7065 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 0,6% xuống 2.040 USD/tấn.

Trong tháng 1/2023, Việt Nam xuất khẩu 160.000 tấn cà phê, giảm 30,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá đường thô cao nhất gần 6 năm

Giá đường thô tăng lên mức cao nhất gần 6 năm, khi triển vọng sản lượng tại Ấn Độ giảm, làm gia tăng lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 1,6% lên 21,3 US cent/lb, sau khi đạt 21,31 US cent/lb – cao nhất kể từ tháng 2/2017.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 0,3% lên 564,1 USD/tấn.

Giá đậu tương, lúa mì và ngô tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng, do lo ngại hạn hán ảnh hưởng đến năng suất cây trồng tại Argentina có thể đối mặt với thời tiết khô hơn.

Giá lúa mì tăng sau khi đạt mức cao nhất 4 tuần trong đầu phiên giao dịch, do lo ngại thời tiết lạnh tại khu vực vành đai trồng lúa mì Mỹ, trong khi xung đột Nga – Ukraine gia tăng cũng hỗ trợ giá.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 25-3/4 US cent lên 15,35-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 15,38 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 18/1/2023. Giá lúa mì tăng 2-1/2 US cent lên 7,52-1/2 USD/bushel, sau khi đạt 7,62-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 4/1/2023. Giá ngô tăng 3/4 US cent lên 6,83-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ cao nhất gần 3 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng lên mức cao nhất gần 3 tuần, do lo ngại về sản lượng, sau lũ lụt tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 28 ringgit tương đương 0,72% lên 3.930 ringgit (926,45 USD)/tấn, tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ ngày 10/1/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 31/1