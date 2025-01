Thị trường ngày 4/1: Giá dầu tiếp đà tăng, vàng giảm từ mức cao nhất 3 tuần

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng và có tuần tăng, do thời tiết lạnh tại châu Âu và Mỹ, cũng như các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung do Trung Quốc đưa ra.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/1, dầu thô Brent tăng 58 US cent tương đương 0,8% lên 76,51 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 14/10/2024 và dầu WTI tăng 83 US cent tương đương 1,13% lên 73,96 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 11/10/2024.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,4% và dầu WTI tăng gần 5%.

Những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, dấy lên kỳ vọng về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng tại nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Giá dầu tăng được hỗ trợ từ dự kiến nhu cầu sưởi tăng, sau dự báo thời tiết lạnh hơn tại một số khu vực.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ bởi số lượng giàn khoan dầu của Mỹ - chỉ báo về sản lượng trong tương lai – giảm xuống còn 482 trong tuần này, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 1,2 triệu thùng xuống còn 415,6 triệu thùng, số liệu của EIA cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do dự báo thời tiết vào giữa tháng 1/2025 ôn hòa hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 30,6 US cent tương đương 8,4% xuống 3,354 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 17/12/2024. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/10/2024 (giảm 9,8%).

Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 5%, sau khi giảm 6% trong tuần trước đó.

Giá vàng giảm từ mức cao nhất 3 tuần

Giá vàng giảm từ mức cao nhất 3 tuần, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh, trong khi thị trường chuẩn bị cho những thay đổi tiềm tàng về kinh tế và thương mại dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 2.641,52 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/12/2024 trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 0,8%. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 2.654,7 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD có tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 11/2024, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài.

Giá đồng tăng, nhôm và kẽm thấp nhất 6 tuần, chì thấp nhất 5 tháng

Giá đồng tăng, sau khi Trung Quốc cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế đang gặp khó khăn, song mức tăng bị hạn chế bởi sự không chắc chắn xung quanh mối đe dọa về thuế quan của Mỹ, đối với nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,8% lên 8.872 USD/tấn, chỉ cao hơn mức thấp nhất 5 tháng (8.757 USD/tấn) trong phiên ngày 31/12/2024.

Trong khi đó, giá nhôm trên sàn London giảm 1,4% xuống 2.494 USD/tấn và giá kẽm giảm 1,3% xuống 2.890 USD/tấn, cả hai kim loại đều chạm mức thấp nhất 6 tuần.

Giá chì trên sàn London giảm 0,4% xuống 1.927 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng.

Giá quặng sắt tại Singapore giảm xuống dưới 100 USD/tấn, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Singapore giảm xuống dưới 100 USD/tấn, do nhu cầu giảm sau khi hầu hết các nhà sản xuất thép tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – đã hoàn thành việc bổ sung nguyên liệu trước kỳ nghỉ lễ.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Singapore giảm 2,57% xuống 98,3 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 18/11/2024. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 0,2% - tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên giảm 2,18% xuống 764 CNY (104,66 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 30/12/2024. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 0,5% - tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Ngoài ra, giá quặng sắt giảm còn do nhu cầu theo mùa đối với nguyên liệu chính trong sản xuất thép giảm. Trong năm 2024, giá quặng sắt tại Đại Liên giảm 16%, tại Singapore giảm 18,5%.

Sản lượng thép trung bình ngày trong tuần tính đến ngày 2/1/2025 giảm tuần thứ 7 liên tiếp, giảm 1,2% xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2024 (2,25 triệu tấn), công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,18%, thép cuộn cán nóng giảm 1,32%, thép không gỉ giảm 0,66%.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 1,6% xuống 3,17 USD/lb, sau khi tăng 2,3% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 0,3% xuống 5.042 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,2% xuống 19,69 US cent/lb, sau khi tăng 2,4% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London giảm 0,2% xuống 512,2 USD/tấn,

Giá ngô và đậu tương tăng, lúa mì tiếp đà giảm

Giá đậu tương, lúa mì và ngô trên sàn Chicago đều giảm, do doanh số bán ra của nông dân tăng mạnh và đồng USD tăng gây áp lực thị trường.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 20-1/4 US cent xuống 9,91-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 16-1/2 US cent xuống 5,29-1/4 USD/bushel. Đồng thời, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 8-3/4 US cent xuống 4,5-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, song có tuần giảm 5,41%, sau khi tăng trong tuần trước đó.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 41 ringgit tương đương 0,95% lên 4.374 ringgit (972,65 USD)/tấn.

