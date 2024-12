Thị trường ngày 4/12: Giá dầu cao nhất 2 tuần, cà phê robusta rời xa mức cao nhất 47 năm

Ảnh minh họa

Giá dầu cao nhất 2 tuần

Giá dầu tăng hơn 2%, khi xung đột Israel với nhà nước Lebanese leo thang và các nhà đầu tư chờ đợi OPEC+ sẽ công bố việc gia hạn cắt giảm nguồn cung trong tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/12, dầu thô Brent tăng lên mức cao nhất 2 tuần, tăng 1,79 USD tương đương 2,5% lên 73,62 USD/thùng và dầu WTI tăng 1,84 USD tương đương 2,7% lên 69,94 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 18/11/2024.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh có khả năng gia hạn việc cắt giảm sản lượng, khi OPEC+ họp vào ngày 5/12/2024. Nhóm này có khả năng gia hạn việc cắt giảm nguồn cung đến hết quý 1/2025. OPEC+ chiếm khoảng 1/2 sản lượng dầu thế giới, đang tìm cách dần dần nới lỏng việc cắt giảm nguồn cung trong năm tới. Tuy nhiên, triển vọng về thặng dư thị trường đã gây áp lực lên giá dầu, với giá dầu Brent đang giao dịch thấp hơn gần 6% so với mức trung bình của tháng 12/2023.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 2 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do sản lượng tăng, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn New York giảm 17,1 US cent tương đương 5,3% xuống 3,042 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 19/11/2024.

Giá vàng tăng

Giá vàng thu hẹp mức tăng, sau số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh, trong khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã hạn chế đà suy giảm, khi thị trường chờ đợi những tín hiệu kinh tế tiếp theo.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 2.644,05 USD/ounce, giá vàng tăng mạnh 0,7% trước số liệu việc làm của Mỹ được đưa ra. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 0,4% lên 2.667,9 USD/ounce.

Báo cáo việc làm của Mỹ tăng mạnh có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư chuyển tập trung sang báo cáo việc làm của ADP và bài phát biểu của chủ tịch Fed, Jerome Powell vào ngày thứ tư (4/12/2024), trước báo cáo bảng lương vào ngày thứ sáu (6/12/2024).

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng và đồng USD giảm 0,3% đã hạn chế đà suy giảm giá vàng.

Giá đồng cao nhất gần 2 tuần

Giá đồng tại London đạt mức cao nhất gần 2 tuần, do đồng USD suy yếu làm lu mờ lo ngại tăng trưởng kinh tế tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – và sự bất ổn xung quanh thuế quan thương mại.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,2% lên 9.101,5 USD/tấn, sau khi đạt 9.154 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/11/2024.

Trong 2 tháng qua, giá đồng đã giảm 10%, giao dịch trong phạm vi hẹp kể từ giữa tháng 11/2024, khi thị trường chờ đợi về diễn biến thuế nhập khẩu do Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump đe dọa và khả năng trả đũa từ Trung Quốc.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên cao nhất gần 2 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất gần 2 tháng, do kỳ vọng về các biện pháp kích thích nhiều hơn và hoạt động bổ sung tồn trữ theo mùa vụ từ các nhà sản xuất thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,5% lên 813,5 CNY (111,66 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/10/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Singapore tăng 0,56% lên 105,2 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/11/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,81%, thép cuộn cán nóng tăng 1,14%, thép cuộn tăng 0,49% và thép không gỉ tăng 0,65%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, sau 3 phiên giảm liên tiếp, do lo ngại thời tiết ẩm ướt làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu và 1 loạt số liệu kinh tế khả quan của Trung Quốc.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 8,5 JPY tương đương 2,35% lên 370,7 JPY (2,47 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 500 CNY tương đương 2,74% lên 18.765 CNY (2.577,26 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Singapore tăng 3% lên 201,9 US cent/kg.

Giá cà phê robusta rời xa mức cao nhất 47 năm

Giá cà phê robusta trên sàn London giảm, sau khi đạt mức cao nhất nhiều thập kỷ trong tuần trước, khi nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu – Việt Nam – bán ra ồ ạt.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London giảm 202 USD tương đương 4,2% xuống 4.604 USD/tấn, sau khi giảm 10,6% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,2% xuống 2,955 USD/lb, sau khi giảm 6,9% trong phiên trước đó. Trong phiên ngày 29/11/2024, giá cà phê đạt 3,3545 USD/lb – cao nhất kể từ năm 1977.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,3 US cent tương đương 1,4% lên 21,37 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất hơn 2 tháng (20,7 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 1% lên 553,2 USD/tấn.

Giá đậu tương và lúa mì tăng, ngô giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago hồi phục, do hoạt động mua vào kiếm lời, song mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng vụ thu hoạch bội thu tại Nam Mỹ, nơi Brazil dự kiến sản lượng vụ thu hoạch đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm sau.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2025 tăng 6-1/2 US cent lên 9,91-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 1/4 US cent xuống 4,32-1/4 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 1/4 US cent lên 5,47-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, theo xu hướng giá dầu cọ trên sàn Đại Liên và giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng mạnh, cùng với đó là mối lo ngại nguồn cung do lũ lụt tại bán đảo Malaysia, thuế xuất khẩu và thuế quan của Indonesia trong tháng 12/2024 tăng cao đã hỗ trợ giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 121 ringgit tương đương 2,44% lên 5.076 ringgit/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/12