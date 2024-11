Thị trường ngày 6/11: Giá dầu và vàng tiếp đà tăng, đồng cao nhất 3 tuần

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng 1%, khi một cơn bão dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng dầu của Mỹ tại Vịnh Mexico và đồng USD suy yếu vào ngày bầu cử.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/11, dầu thô Brent tăng 45 US cent tương đương 0,6% lên 75,53 USD/thùng và dầu WTI tăng 52 US cent tương đương 0,7% lên 71,99 USD/thùng.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác, khi các thương nhân xem xét lại danh mục đầu tư trước kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ngành dịch vụ của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất hơn 2 năm trong tháng 10/2024, khi việc làm phục hồi mạnh, cho thấy sự đình trệ trong tăng trưởng việc làm của tháng trước là bất thường.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 2,5 năm trong tháng 9/2024.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4%, do dự báo thời tiết ôn hòa đến cuối tháng 11/2024, khiến nhu cầu sưởi ấm vào thời điểm này trong năm thấp hơn bình thường.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 11,1 US cent tương đương 4% xuống 2,67 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng tiếp

Giá vàng tăng, khi các nhà đầu tư chuyển tập trung sang căng thẳng chính trị, sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi sát nút trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 2.740,96 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 0,1% lên 2.749,7 USD/ounce.

Vàng sẽ đạt 2.800 USD/ounce “khi mọi thứ lắng xuống” sau cuộc bầu cử, nhà phân tích thị trường trưởng Han Tan thuộc Exinity Group cho biết.

Vàng thỏi được coi là công cụ chống lại sự bất ổn về kinh tế và chính trị, có xu hướng tăng mạnh khi lãi suất xuống thấp. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 33%.

Giá đồng cao nhất 3 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 22 ngày do đồng USD giảm, khi các thương nhân xem xét lại danh mục đầu tư trước kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tín hiệu kích thích từ Trung Quốc – nước mua kim loại hàng đầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,5% lên 9.741,5 USD/tấn. Trước đó trong phiên, giá đồng đạt 9.782 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 14/10/2024.

Đồng USD suy yếu khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn khi khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá quặng sắt cao nhất hơn 2 tuần, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất hơn 2 tuần, được củng cố bởi sự lạc quan ngày càng tăng về các biện pháp kích thích tiếp theo từ nước tiêu thụ hàng đầu - Trung Quốc – song các yếu tố cơ bản của nguyên liệu sản xuất thép quan trọng vẫn còn yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 2,53% lên 791 CNY (111,33 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 17/10/2024 (798 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tang 1,09% lên 105,05 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 17/10/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,3%, thép cuộn cán nóng tăng 1,07%, thép cuộn tăng 0,33%, trong khi thép không gỉ giảm 0,26%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, do lạc quan về số liệu kinh tế từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – đã nâng đỡ thị trường, trong khi các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vô cùng căng thẳng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1 JPY tương đương 0,28% lên 352,1 JPY (2,31 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 285 CNY tương đương 1,62% lên 17.880 CNY (2.516,18 USD)/tấn.

Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho biết, hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 3 tháng trong tháng 10/2024, nhờ những dấu hiệu ban đầu cho thấy động thái kích thích kinh tế lớn của Bắc Kinh đang giúp cải thiện điều kiện kinh doanh.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tăng 1,7% lên 196,3 US cent/kg.

Giá cà phê tiếp đà tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 1,7% lên 2,5015 USD/lb, thị trường hồi phục từ mức thấp nhất 2 tháng (2,413 USD/lb) trong phiên ngày 1/11/2024.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn London tăng 1,3% lên 4.372 USD/tấn.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô giảm, chịu áp lực giảm bởi triển vọng từ vụ thu hoạch mía đường tiếp theo tại Brazil được cải thiện sau những đợt mưa.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,03 US cent tương đương 0,1% xuống 21,9 US cent/lb.

Trong khi, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 555,9 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tiếp đà tăng

Giá đậu tương và ngô trên sàn Chicago tăng, do các thương nhân xem xét lại danh mục đầu tư và đứng ngoài thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 4-1/2 US cent lên 10,01-3/4 USD/bushel. Giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 2 US cent lên 4,18-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 3-3/4 US cent lên 5,72-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp, do hoạt động bán ra chốt lời trước hội nghị của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) vào cuối tuần này.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 86 ringgit tương đương 1,76% xuống 4.805 ringgit (1.107,14 USD)/tấn.

