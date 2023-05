Thị trường ngày 6/5: Giá dầu, khí tự nhiên, đồng, cà phê và đường đồng loạt tăng, vàng quay đầu giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng song có tuần giảm thứ 3 liên tiếp, sau khi giảm mạnh hồi đầu tuần bởi lãi suất cơ bản tăng và lo ngại cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ sẽ khiến nền kinh tế chậm lại và nhu cầu nhiên liệu giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, dầu thô Brent tăng 2,8 USD tương đương 3,9% lên 75,3USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,78 USD tương đương 4,1% lên 71,34 USD/thùng, sau 4 phiên giảm liên tiếp kéo giá giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,3% và dầu WTI giảm 7,1%. Cả hai loại dầu đều giảm 3 tuần liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ tháng 11/2022.

Tuy nhiên, dự kiến khả năng cắt giảm nguồn cung tại cuộc họp tới của nhóm các nhà sản xuất OPEC+ vào tháng 6/2023 sẽ hỗ trợ giá, Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc OANDA, Singapore cho biết.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số lượng các giàn khoan dầu trong tuần này giảm 3 giàn xuống còn 588 giàn, công ty dịch vụ dầu Baker Hughes cho biết.

Giá khí tự nhiên tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do dự báo nhu cầu trong tuần này và tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên tăng bất chấp sản lượng đạt mức cao kỷ lục và lượng khí đốt cung cấp cho các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm do bảo trì vào mùa xuân.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York tăng 3,6 US cent tương đương 1,7% lên 2,137 USD/mmBTU, trong phiên trước đó giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4/2023. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá khí tự nhiên giảm 12% sau khi tăng trong 3 tuần trước đó.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, sau số liệu bảng lương của Mỹ cao hơn so với dự kiến, làm giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,7% xuống 2.015,33 USD/ounce, song có tuần tăng 1,3% sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 2.072,49 USD/ounce trong phiên trước đó, khi Fed phát tín hiệu chu kỳ tăng lãi suất có thể kết thúc. Vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 1,5% xuống 2.024,8 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng chịu áp lực giảm bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau số liệu việc làm được cải thiện, làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi không lãi suất.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, sau số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh, thúc đẩy triển vọng kinh tế trong ngắn hạn, song mức tăng bị hạn chế bởi nhu cầu tại Trung Quốc giảm và tồn trữ tăng.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,9% lên 8.568,5 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 0,3%.

Tính đến nay giá đồng giảm 10% kể từ mức cao 9.550,5 USD/tấn trong tháng 1/2023.

Giá quặng sắt giảm mạnh, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore tiếp tục giảm, bởi lo ngại mới về cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ và lo ngại nhu cầu suy giảm kéo dài, trong bối cảnh sản lượng tại một số nhà máy sản xuất thép Trung Quốc giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,99% xuống 697,5 CNY (100,93 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng mới (675,5 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore giảm 1,45% xuống 98 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng (94,2 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,52% xuống 3.622 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 0,38% và thép không gỉ giảm 0,1%.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 5,1 US cent tương đương 2,8% lên 1,8805 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 3,5 tuần trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá cà phê arabica tăng 1,1%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 59 USD tương đương 2,4% lên 2.471 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 12 năm trong tuần trước đó. Tính chung cả tuần, giá cà phê robusta tăng 3%.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 3%, do nguồn cung trong ngắn hạn thắt chặt.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,8 US cent tương đương 3,1% lên 26,32 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 11,5 năm trong tuần trước đó. Tính chung cả tuần, giá đường thô giảm 2,5%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London tăng 17,9 USD tương đương 2,6% lên 715,7 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đường trắng tăng 0,6%.

Sản lượng đường tại khu vực trung nam nước sản xuất hàng đầu – Brazil – trong niên vụ tới tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 38,3 triệu tấn – gần mức cao kỷ lục, công ty tư vấn Datagro cho biết.

Giá lúa mì , ngô và đậu tương tăng

Giá ngũ cốc và đậu tương trên sàn Chicago tăng, khi kỳ vọng việc đổi mới 1 thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine an toàn sang Biển Đen trở nên mờ nhạt.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 15-1/4 US cent lên 6,6-1/4 USD/bushel, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 7-1/2 US cent lên 5,96-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá ngô tăng 2,1%, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 25/7/2022 trong phiên ngày 3/5/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 18-3/4 US cent lên 14,36-1/2 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022 hồi đầu tuần.

Giá dầu cọ có tuần tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng 3 phiên liên tiếp và có tuần tăng, được hỗ trợ bởi dự kiến tồn trữ trong tháng 4/2023 giảm và giá một số loại dầu thực vật tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 172 ringgit tương đương 5,02% lên 3.597 ringgit (811,05 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 7,76%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/5