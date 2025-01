Thị trường ngày Mồng 1 Tết: Giá dầu hồi phục, vàng, cao su, cà phê và đường đồng loạt tăng

Giá dầu hồi phục từ mức thấp nhất nhiều tuần

Giá dầu tăng, hồi phục từ mức thấp nhất nhiều tuần, sau khi Nhà Trắng cho biết kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump trong tuần này đối với Canada và Mexico vẫn giữ nguyên.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/1, dầu thô Brent tăng 41 US cent tương đương 0,53% lên 77,49 USD/thùng và dầu WTI tăng 60 US cent tương đương 0,82% lên 73,77 USD/thùng. Trong phiên trước đó, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/1/2025 và dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/1/2025.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có kế hoạch áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, trong khi cân nhắc áp thuế mới đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối lo ngại về nhu cầu giảm cùng với số liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc và nhiệt độ ở những nơi khác tăng đã hạn chế đà tăng giá dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 6% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 22,6 US cent tương đương 6,1% xuống 3,471 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 7/1/2025.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 giao dịch ở mức khoảng 3,11 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2024.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng từ mức giảm trong phiên trước đó, do sự bất ổn ngày càng tăng về đề xuất áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn là vàng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,8% lên 2.762,02 USD/ounce, giá vàng đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/12/2024 trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 1,1% lên 2.767,5 USD/ounce.

Ông Trump cho biết, sẽ có kế hoạch áp thuế đối với chip máy tính, dược phẩm và thép nhập khẩu, nhằm buộc các nhà sản xuất phải sản xuất tại Mỹ.

Các chính sách của ông Trump, ngoài việc bị coi là gây lạm phát, còn có khả năng gây ra chiến tranh thương mại, làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng thỏi.

Giá đồng thấp nhất gần 3 tuần, kẽm thấp nhất 4,5 tháng

Giá đồng giao dịch trên sàn Comex tăng hơn so với giá đồng tại London, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với đồng nhập khẩu.

Giá đồng trên sàn London giảm 1% xuống 9.009 USD/tấn – thấp nhất gần 3 tuần.

Giá đồng trên sàn Comex tăng 0,3% lên 4,245 USD/lb.

Ngoài ra, giá đồng trên sàn London chịu áp lực giảm bởi chỉ số đồng USD tăng, khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá kẽm trên sàn London giảm 2,3% xuống 2.773 USD/tấn – thấp nhất 4,5 tháng.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi triển vọng nguồn cung tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – suy giảm và đồng JPY suy yếu, song xu hướng thị trường tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,9 JPY tương đương 1,29% lên 386,2 JPY (2,48 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Singapore giảm 2,1% xuống 197,3 US cent/kg.

Giá cà phê arabica vẫn đạt mức cao kỷ lục

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng lên mức cao kỷ lục, khi thị trường chuyển tập trung vào mức độ hồi phục của vụ thu hoạch của Brazil sau thời tiết khô hạn năm ngoái.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 8,3 US cent tương đương 2,4% lên 3,575 USD/lb, trong phiên có lúc đạt mức cao kỷ lục 3,589 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 1,8% lên 5.560 USD/tấn.

Sản lượng cà phê Brazil năm 2025 dự kiến sẽ đạt 51,8 triệu bao (60 kg), giảm 4,4% so với năm 2024, bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,06 US cent tương đương 0,3% lên 19,23 US cent/lb, giá đường tăng mạnh sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng (17,57 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 0,9% lên 511,5 USD/tấn.

Giá đậu tương không thay đổi, ngô và lúa mì tăng

Giá ngô và lúa mì trên sàn Chicago tăng, do các thương nhân điều chỉnh danh mục đầu tư trong khi chờ xem liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực hiện lời đe dọa áp thuế 25% đối với nhập khẩu hàng hóa từ Canada và Mexico vào cuối tuần này hay không?

Trên sàn Chicago, giá đậu tương không thay đổi ở mức 10,45 USD/bushel, giá lúa mì tăng 9-3/4 US cent lên 5,45-1/4 USD/bushel, giá ngô tăng 3-1/4 US cent lên 4,85-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, hồi phục từ mức giảm trong đầu phiên giao dịch, song nhu cầu từ các thị trường chủ chốt suy yếu, sự không chắc chắn về doanh thu xuất khẩu của Indonesia và sản lượng nội địa cải thiện nhẹ đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 64 ringgit tương đương 1,52% lên 4.282 ringgit (975,84 USD)/tấn. Trong 2 phiên trước đó, giá dầu cọ đã tăng 0,67%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 29/1 (Mồng 1 Tết)