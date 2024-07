Thị trường ô tô cũ ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ

Nhiều ô tô cũ được bày bán tại Quốc lộ 2 thuộc địa bàn tiếp giáp giữa huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Nhu cầu mua xe tăng cao, tập trung vào các dòng xe gầm cao, xe lướt và xe đời cao. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của thị trường ô tô nói chung và tiềm năng phát triển của thị trường xe cũ trong thời gian tới.

Theo Ban nghiên cứu và phân tích thị trường thuộc Công ty cổ phần Nextgen Việt Nam (oto.com.vn), sau 3 tháng đầu năm thị trường ô tô cũ tăng trưởng đột biến, chững lại vào tháng 4, 5 nhưng vẫn ghi nhận tổng thể tích cực. Điều này cho thấy sức mua xe cũ đang dần ổn định và có xu hướng tăng trưởng bền vững.

Ở phân khúc tầm trung, xe tầm giá 500 triệu - 1 tỷ đồng tăng thanh khoản mạnh, tỷ lệ cung ứng liên tục gia tăng 4 quý gần đây. Phân khúc này thu hút người mua bởi mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Lượt xem tin rao xe lướt tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 20,7% so với nửa cuối 2023. Các mẫu xe lướt dưới 3 năm được ưa chuộng, tốc độ bán nhanh hơn. Xe lướt được đánh giá cao bởi chất lượng tốt, giá cả hợp lý và tiết kiệm chi phí so với xe mới.

Trong khi đó, giá xe cũ trên 5 năm ổn định, riêng dòng xe SUV có thời điểm tăng nhờ tính đa dụng. Tốc độ thanh khoản xe 5 - 10 năm rút ngắn, chỉ mất 15 ngày bán so với 18 - 20 ngày năm 2023. Điều này cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với xe SUV cũ, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao.

Giá bán ô tô cũ có xu hướng tăng từ 5 - 10% so với năm ngoái do 2 động lực chính: người dùng ít đổi xe mới, nhu cầu mua sắm tăng dẫn tới giá thu mua xe cũ bị đẩy lên cao hơn. Xe “lướt”, xe gầm cao đã qua sử dụng dần khẳng định lại sức hút trên thị trường. Sang tháng 5, thị trường có dấu hiệu tạm chững lại khi người mua có tâm lý chờ giảm 50% lệ phí trước bạ. Đến cuối tháng 6, nhu cầu mua sắm có dấu hiệu tăng lại.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, lượng salon xe cũ tăng 18 - 22% tùy tỉnh thành. Đặc biệt, thị trường ô tô cũ đón chào "ông lớn" như THACO Auto, VinFast tham gia mảng xe cũ, Carpla khai trương showroom lớn nhất Tây Nam Bộ. Sự gia nhập của các "ông lớn" góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự an tâm cho người mua xe cũ.

Ngoài ra, xe Trung Quốc, xe xanh cũng mở rộng thị phần xe ô tô cũ. Giao dịch mua bán xe Trung Quốc, "xe xanh" tăng trưởng cả xe mới lẫn xe cũ. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng về xe Trung Quốc và xe xanh, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển mới cho thị trường xe cũ.

Nextgen Việt Nam cho rằng, tuy khó dự đoán chính xác xu hướng thị trường sắp tới, nhưng những tín hiệu lạc quan từ kinh tế vĩ mô là cơ sở để kỳ vọng thị trường sẽ bùng nổ, đặc biệt vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo đó, nhu cầu mua xe cũ sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là xe gầm cao, xe lướt và xe đời cao. Cùng với đó, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mua sắm tăng cao, giá xe cũ có thể tăng nhẹ trong một số phân khúc nhất định.

Bên cạnh đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô mới sản xuất lắp ráp trong nước có thể được thông qua và áp dụng từ đầu tháng 8 tới sẽ kích thích nhu cầu mua xe mới, tác động gián tiếp đến thị trường xe cũ.