Thị trường ô tô cuối năm: ‘Chạy nước rút’ hưởng lệ phí trước bạ

Khách tăng gấp 3, 4 lần trong dịp “chạy” giảm phí trước bạ

Showroom Honda Mỹ Đình, Hà Nội những ngày này đón nhiều khách hàng đến xem xe so với ngày bình thường. Theo chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp, sản xuất trong nước, Honda là một trong những hãng có chính sách giảm tốt nhất trên thị trường với 2 mẫu xe bán chạy là City và CRV.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , một nhân viên kinh doanh tại showroom Honda Mỹ Đình cho biết, việc được ưu đãi từ vài chục đến gần cả trăm triệu đồng đối với các mẫu xe đã thu hút khách hàng mua ô tô tăng mạnh trong mấy tháng qua.

Theo đó, với mẫu xe Honda City, ngoài được giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính sách của Nhà nước, khách hàng còn được hãng ưu đãi từ 20-30 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Như Honda City bản L, giá lăn bánh chỉ còn gần 574 triệu đồng; bản RS khoảng 600 triệu đồng, giảm khoảng 50-60 triệu đồng so với bình thường và là mức giá tốt nhất mấy năm qua.

Lượng khách xem, đặt mua xe của các đại lý liên tục tăng mạnh.

Còn với Honda CRV , khách hàng được giảm từ 60-80 triệu đồng, chưa kể được tặng gói phụ kiện khoảng 100 triệu đồng (dán kính, trải sàn, camera hành trình, cảm biến áp suất lốp…).

“Việc giá xe giảm xuống mức hấp dẫn và có nhiều chính sách ưu đãi giúp cửa hàng liên tục tăng vọt về doanh số. Trong tháng 10, showroom bán tới 300 xe, còn tháng 11 hiện đã bán được hơn 200 xe. Thời điểm này nhiều khách hàng lúc trước còn đắn đo cũng bắt đầu xuống tiền cọc để đặt xe”, nhân viên này cho hay.

Các mẫu xe của Toyota cũng được hãng thực hiện chính sách ưu đãi "kép" khi giảm 50% lệ phí trước bạ, vừa được giảm giá 40 - 80 triệu đồng giúp các đại lý thu hút đông khách mua. Chẳng hạn, mẫu Vios được giảm thêm 46-54 triệu đồng, Veloz Cross giảm khoảng 65 triệu đồng, Avanza Premio giảm 56-60 triệu đồng.

Một nhân viên kinh doanh đại lý Toyota Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho hay, số khách đến tham quan, khảo giá và mua xe trong 2 tháng qua tăng gấp 3-4 lần so với những tháng đầu năm. Năm nay, do chính sách giảm lệ phí trước bạ rục rịch thông tin từ hồi giữa năm nên nhiều khách “nín thở” đợi chính thức rồi quyết định mua.

Khách hàng tranh thủ xuống tiền chốt mua xe trong những ngày cuối được giảm lệ phí trước bạ.

“Không ít khách hàng chọn mẫu từ trước nên chỉ chờ có đợt giảm giá hoặc ưu đãi thuế, phí là xuống tiền. Khách mua xe tăng mạnh khiến các mẫu xe được quan tâm như Toyota Vios, Veloz Cross, hay Avanza Premio không đủ để giao. Hiện chỉ có Veloz Cross và Avanza Premico có xe để kịp giao trong tháng 11; còn Vios đang rất khan. Những khách hàng còn cân nhắc do dự chưa mua xe trong tháng 10 gấp rút chốt đơn trong tháng 11", nhân viên này cho hay.

Anh Trần Văn Minh (quận Hà Đông, TP Hà Nội) chia sẻ, anh dự định lấy chiếc Veloz Cross trong dịp Tết năm nay nhưng mấy tháng qua, thấy hãng liên tục tung ra các chính sách ưu đãi khiến anh đứng ngồi không yên.

“Dù tiền chưa đủ nhưng vì giá xe giảm khá sâu, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng nên tôi quyết vay mượn thêm để mua, tránh cuối năm giá vừa tăng, vừa chậm bàn giao. Hiện đại lý thông báo phải chờ 2 tuần mới có hàng”, anh Minh cho hay.

Doanh số liên tục lập đỉnh

Trước ưu đãi của xe lắp ráp, sản xuất trong nước, các hãng xe nhập khẩu cũng tung ra nhiều chính sách giảm giá, thậm chí có hãng giảm bằng mức 100% tiền phí trước bạ trong dịp này để kích cầu người dân mua xe.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , đại diện cửa hàng Mitsubishi (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, mấy tháng qua, lượng khách đặt Mitsubishi Xforce tăng đột biến khiến cửa hàng không kịp giao xe.

Theo đó, trong tháng 11, hãng tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ đối với Mitsubishi Xforce phiên bản Premium và Exceed. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10-15 triệu đồng khi mua các phiên bản. Còn với dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, mức ưu đãi tương đương tới 100% lệ phí trước bạ, lần lượt giảm khoảng 143,3 triệu đồng và 171,5 triệu đồng cho từng phiên bản.

Dù mới ra mắt đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce đang trở thành hiện tượng khi doanh số có lúc dẫn đầu phân khúc và vượt qua các đối thủ .

“Hiện cửa hàng còn rất nhiều đơn đặt hàng chưa kịp bàn giao. Trong những ngày cuối cùng của tháng 11, tất cả khách phải thanh toán hết 100% số tiền xe mới kịp làm thủ tục, và mất khoảng 3 tuần chờ đợi để bàn giao”, vị này chia sẻ.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đánh giá, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong 3 tháng đang phát huy hiệu quả, kích thích nhu cầu mua sắm ô tô tại Việt Nam. Kể từ khi chính sách có hiệu lực, doanh số thị trường tăng liên tục.

Các đại lý liên tục đưa ra chương trình ưu đãi để kích cầu khách hàng.

Nhiều khách hàng đổ xô xem mẫu xe Hybrid của Hyundai Santa Fe trong dịp giảm lệ phí trước bạ.

Thống kê của VAMA cho thấy, trong tháng 9, doanh số bán xe đạt 36.585 xe, tăng 45% so với tháng 8 (trước thời điểm không có chính sách) và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 10, con số này tiếp tục lập đỉnh mới với 38.761 xe bán ra, tăng 5,9% so với tháng 9 và tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe (tăng 8% so với tháng trước); xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 17.648 xe (tăng 3%). Điều này giúp tổng số xe bán ra trong 10 tháng năm nay đạt 264.344 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đại diện Hyundai Thành Công, tổng doanh số xe Hyundai tháng 10 đạt 7.639 xe bán ra, tăng trưởng 17,2% so với tháng 9. Trong đó, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với 1.425 xe, tăng trưởng 10,5% so với tháng 9. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.228 xe, tăng trưởng 14,9%. Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới ghi nhận doanh số 1.007 xe bán ra, tăng trưởng 32,8% và đứng ở vị trí thứ 3. Nhiều mẫu xe như Grand i10, Venue, Tucson, Stargazer…cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số.