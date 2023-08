Thị trường ô tô cuối năm cực sôi động: Sau Haval và Wuling, thêm một hãng xe Trung Quốc đổ bộ Việt Nam

Ngày 2/8, thương hiệu Haval của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã chính thức ra mắt Việt Nam với sản phẩm đầu tiên là Haval H6 HEV. Tuy nhiên, không dừng lại ở Haval, thị trường Việt Nam sắp sửa đón nhận thêm một thương hiệu ô tô khác tới từ Trung Quốc, đó là Lynk & Co.

Theo nhiều nguồn tin, vào ngày 5/8/2023 tới đây, Lễ ký kết hợp đồng nhập khẩu và phân phối xe ô tô Lynk & Co tại thị trường Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Thương hiệu này cũng chính thức ra mắt trang truyền thông trên facebook vào ngày 1/8.

Như vậy, Lynk & Co là thương hiệu ô tô Trung Quốc thứ 6 đổ bộ vào Việt Nam, sau Beijing, Hồng Kỳ, MG, Wuling và Haval. Trong thời gian tới, sẽ có thêm một loạt thương hiệu xe Trung Quốc khác gia nhập thị trường Việt Nam như OMODA và JAECOO đều của Chery, BYD, Haima.

Lynk & Co là thương hiệu xe cao cấp của tập đoàn Geely. Thương hiệu này đã được ra mắt công chúng lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Paris vào năm 2016, và sau đó nhanh chóng bắt đầu bán ra các mẫu xe tại thị trường Trung Quốc vào năm 2017. Lynk & Co nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người tiêu dùng nhờ vào sự phá cách trong thiết kế và chiến lược kinh doanh.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thương hiệu sẽ mang mẫu xe nào về Việt Nam. Ở thị trường quốc tế, thương hiệu này hiện có tổng cộng 8 mẫu xe, bao gồm 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 và 09. Trong đó, 01, 02, 05, 06, 08 và 09 đều là xe SUV. Riêng 02 còn có phiên bản hatchback và 03 là xe sedan, 04 là xe máy điện.

Đa số các mẫu xe của Lynk & Co đều được thiết kế theo hơi hướng tối giản mà hiện đại. Đáng chú ý, các mẫu ô tô của hãng đều chia sẻ nền tảng khung gầm với xe hạng sang Volvo.

Trong số các mẫu xe của Lynk & Co, 08 là sản phẩm mới nhất được ra mắt vào năm 2023. Lynk & Co 08 được trang bị động cơ plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và động cơ điện, hệ truyền động này sẽ mang đến cho xe công suất tối đa lên đến 563 mã lực, rất ấn tượng cho 1 chiếc SUV cỡ trung. Mô-men xoắn cực đại của xe Lynk & Co 08 sẽ là 900 Nm.

Nhờ có sức mạnh ấn tượng trên mà chiếc SUV cỡ trung Lynk & Co 08 chỉ cần thời gian 5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h.

Đối với pin, Lynk & Co 08 có bộ pin 39,6 kWh NMC phù hợp với phạm vi di chuyển sau 1 lần sạc đầy theo chu trình CLTC của Trung Quốc lên đến 245 km. Nếu được đổ đầy bình xăng, hệ truyền động PHEV của xe sẽ có phạm vi hoạt động kết hợp là 1.400 km.

Tiếp theo là Lynk & Co 09, khác với 08 thì 09 chỉ có 5 chỗ ngồi. Mẫu xe được coi như phiên bản giá rẻ của Volvo XC90 dùng hệ truyền động plug-in hybrid với 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 658 Nm. Cụm pin 18,83 kWh giúp xe chạy được 60 km mà không tốn 1 giọt xăng.