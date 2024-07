Thị trường phái sinh giao dịch sôi động, số lượng tài khoản đạt hơn 1,7 triệu vào quý 2/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố bản tin thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam quý 2/2024. Theo số liệu của FIA, tổng khối lượng giao dịch của chứng khoán phái sinh trên toàn thế giới đạt 17,99 tỷ hợp đồng trong tháng 5, mức cao nhất từng được ghi nhận. Con số này tăng 18,5% so với tháng 4/2024 và tăng 76,2% so với tháng 5/2023.

Giao dịch quyền chọn toàn cầu đạt 15,44 tỷ hợp đồng trong tháng 5, tăng hơn 100% so với năm ngoái, với phần lớn giao dịch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giao dịch hợp đồng tương lai toàn cầu đạt 2,55 tỷ hợp đồng trong tháng 5, tăng 1,7% so với cùng tháng năm ngoái. OI cuối tháng 5/2024 là 1,38 tỷ hợp đồng. Tổng số giao dịch tháng 5/2024 tăng 4% so với tháng 4 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2/2024, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam giao dịch đồng pha với thị trường chứng khoán cơ sở về biến động giá, giao dịch sôi động khi tổng khối lượng giao dịch và khối lượng giao dịch bình quân tăng trưởng so với quý 1/2024, lần lượt 24% về tổng KLGD và 20,02% về KLGD bình quân. Tổng KLGD toàn thị trường đạt hơn 14,69 triệu hợp đồng, KLGD bình quân đạt 240 nghìn hợp đồng/phiên.

Về hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có tổng cộngh 61 phiên giao dịch trong quý. KLGD cao nhất trong quý 2 đạt 420 nghìn hợp đồng vào ngày 16/4/2024.

Về cơ cấu nhà đầu tư thị trường chứng khoán phái sinh, thống kê của HNX cho thấy số lượng các tài khoản giao dịch mở trên TTCKPS tăng đều từ 2017 đến năm 2020, bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm và đạt mức tăng trưởng cao nhất khoảng cuối năm 2021. Sau đó, tốc độ tăng tài khoản giảm mạnh đến giữa quý 2/2022, duy trì mức tăng tương đối thấp, ổn định đến hết quý 3/2023. Từ quý 4/2023, số lượng tài khoản mở mới tăng nhanh trở lại đạt gần 1,7 triệu vào cuối quý 2/2024.



Tính đến hết ngày 30/6/2024, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 24 CTCK thành viên. Trong quý 2/2024, top 5 thị phần môi giới trên thị trường phái sinh gồm VPS, HSC, TCBS, DNSE, MBS. Trong đó, DNSE là cái tên nổi bật khi vươn lên top 4 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh HNX (chiếm thị phần 5,11%), chỉ sau hơn một năm ra mắt sản phẩm giao dịch phái sinh Future X.

Top 5 thị phần môi giới tính đến hết quý 2/2024

