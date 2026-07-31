Thị trường RAM lại nhận thêm tin dữ, túi tiền người dùng còn chịu đau dài dài

CEO Apacer C.K. Chang vừa cảnh báo lượng chip DRAM được các nhà sản xuất lớn phân bổ cho những công ty module độc lập có thể giảm hơn 70% trong năm 2027 so với năm nay.

Theo ước tính của ông, các hãng như Apacer có khả năng chỉ nhận được lượng chip tương đương chưa đến 30% mức của năm 2026. Đây là nguồn linh kiện được các công ty module sử dụng để sản xuất thanh RAM DIMM, SODIMM cùng nhiều sản phẩm bộ nhớ bán cho người dùng cá nhân và các nhà sản xuất thiết bị.

Điều này đồng nghĩa kênh RAM phổ thông, đặc biệt là thị trường linh kiện bán lẻ và nâng cấp PC, có nguy cơ tiếp tục thiếu hàng. Khi lượng chip đầu vào giảm, các hãng module khó duy trì sản lượng hiện tại và càng khó giảm giá bán.

Không phải toàn bộ sản lượng DRAM giảm 70%

Con số được Apacer đưa ra cần được hiểu đúng. Nó không có nghĩa sản lượng DRAM toàn cầu sẽ đột ngột lao dốc 70%, cũng không khẳng định mọi nhà sản xuất laptop và smartphone chỉ nhận được chưa tới một phần ba lượng bộ nhớ so với năm nay.

Thanh RAM DDR5 dành cho máy tính để bàn của Apacer. Công ty cảnh báo lượng chip mà các hãng module độc lập có thể tiếp cận trong năm 2027 sẽ giảm mạnh. Ảnh : Apacer.

Cảnh báo chủ yếu liên quan đến phần chip mà Samsung, SK hynix và Micron bán cho các công ty module độc lập. Những khách hàng lớn có hợp đồng trực tiếp và dài hạn có thể chịu ảnh hưởng ở mức khác, trong khi các hãng nhỏ hơn thường dễ bị đẩy xuống cuối danh sách phân bổ khi nguồn cung căng thẳng.

Dù vậy, đây vẫn là tín hiệu đáng lo với người dùng. Các hãng module như Apacer đóng vai trò quan trọng trong thị trường RAM rời, PC lắp ráp và nhiều hệ thống công nghiệp. Nếu nhóm này chỉ tiếp cận được một phần nhỏ nguồn hàng, giá RAM bán lẻ có thể duy trì ở mức cao và một số dung lượng hoặc chuẩn bộ nhớ có thể trở nên khó mua hơn.

Smartphone cũng khó đứng ngoài cuộc khi cùng một nhóm nhà sản xuất đang ưu tiên công suất cho HBM và DRAM máy chủ. Nguồn LPDDR có thể tiếp tục bị siết, khiến giá máy tăng, dung lượng RAM khó được nâng cấp và những tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị chịu thêm giới hạn.

Apacer đã tăng lượng hàng tồn kho khoảng 48% và chuẩn bị thêm nguồn vốn để mua chip, cho thấy ưu tiên của doanh nghiệp hiện không còn là tìm mức giá thấp nhất mà là bảo đảm có hàng để tiếp tục kinh doanh trong năm tới.

HBM và RAM máy chủ đang được ưu tiên

Nguyên nhân chính nằm ở nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI. Các trung tâm dữ liệu cần HBM cho GPU và bộ tăng tốc, đồng thời tiêu thụ lượng lớn DRAM máy chủ dung lượng cao để vận hành mô hình, lưu trữ dữ liệu tạm thời và xử lý những tác vụ suy luận liên tục.

So với RAM phổ thông, HBM và các sản phẩm dành cho máy chủ có giá trị cùng biên lợi nhuận cao hơn. Các nhà sản xuất bộ nhớ vì thế có động lực chuyển wafer, thiết bị và năng lực đóng gói sang những dòng sản phẩm phục vụ khách hàng AI.

HBM đang được các nhà sản xuất ưu tiên để đáp ứng nhu cầu từ GPU cùng hạ tầng AI. Nguồn: SK hynix.

SK hynix cho biết sự phát triển của agentic AI đang mở rộng nhu cầu không chỉ với HBM mà còn với DRAM máy chủ và SSD doanh nghiệp. Hãng cũng tiếp tục đầu tư các cơ sở được tối ưu riêng cho HBM và những sản phẩm bộ nhớ AI thế hệ mới.

Khi năng lực sản xuất được dồn vào các hợp đồng giá trị cao, lượng DRAM còn lại dành cho các hãng module phổ thông sẽ bị thu hẹp. Đây là lý do thị trường có thể chứng kiến một nghịch lý: tổng sản lượng bộ nhớ vẫn tăng nhưng nguồn RAM mà người dùng thông thường có thể tiếp cận lại không tăng tương ứng.

Cảnh báo từ Apacer xuất hiện không lâu sau khi CEO SK hynix Kwak Noh-jung nhận định năm 2027 có thể trở thành giai đoạn thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành bộ nhớ. Ông cho rằng nhu cầu vẫn có khả năng vượt nguồn cung ngay cả khi các công ty đang tăng mạnh đầu tư nhà máy.

Các cơ sở sản xuất mới của Samsung và SK hynix sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động trong vài năm tới. Tuy nhiên, nhà máy bán dẫn cần thời gian để lắp đặt thiết bị, chạy thử và nâng tỷ lệ thành phẩm, nên công suất mới không thể ngay lập tức giải quyết tình trạng thiếu hàng.

Quan trọng hơn, phần sản lượng bổ sung chưa chắc được dành cho RAM tiêu dùng. Nếu nhu cầu AI tiếp tục tăng nhanh, HBM và DRAM máy chủ vẫn có thể nhận phần lớn năng lực mới.

Túi tiền người dùng tiếp tục chịu áp lực

Tác động rõ nhất có thể xuất hiện ở những người cần nâng cấp RAM cho PC hoặc laptop. Giá thanh RAM khó giảm sâu nếu các hãng module phải cạnh tranh để mua lượng chip ngày càng hạn chế. Những thương hiệu nhỏ cũng có thể không đủ nguồn lực để tích trữ hàng hoặc ký hợp đồng dài hạn như các tập đoàn lớn.

Các nhà sản xuất máy tính có thể phản ứng bằng cách tăng giá, duy trì dung lượng RAM cơ bản lâu hơn hoặc tính phí cao hơn cho tùy chọn nâng cấp. Với laptop có bộ nhớ hàn chết, người dùng càng khó tự bổ sung sau khi mua và có thể phải chi thêm ngay từ đầu cho phiên bản dung lượng cao.

Cảnh báo của Apacer vì thế không chỉ nói về một con số trong chuỗi cung ứng. Nó cho thấy nguồn DRAM gần với thị trường người dùng nhất đang có nguy cơ bị thu hẹp, trong khi phần năng lực mới tiếp tục chảy về các trung tâm dữ liệu AI.

Năm 2027 có thể chưa phải thời điểm RAM trở lại mức giá dễ chịu. Nguồn hàng vẫn tồn tại, nhưng người dùng phổ thông sẽ phải cạnh tranh gián tiếp với một thị trường AI sẵn sàng trả nhiều tiền hơn và ký hợp đồng dài hạn để giữ trước sản lượng.