Thị trường rúng động: Sàn tiền số tung gói thưởng, trao nhầm 40 tỷ USD cho nhà đầu tư

Cụ thể, sàn này dự kiến chỉ phát thưởng vài USD cho mỗi người dùng. Song, sự nhầm lẫn đã làm rúng động thị trường tiền số Hàn Quốc và kéo theo một cuộc điều tra toàn diện từ cơ quan quản lý tài chính.

Theo kế hoạch, Bithumb, sàn tiền số lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, sẽ phát 620.000 won (khoảng 425 USD) cho hàng trăm người dùng trong một chương trình khuyến mãi. Mỗi người sẽ nhận vài nghìn won, đủ để mua một ly cà phê.

Nhưng một lỗi nhập liệu nghiêm trọng đã xảy ra. Một nhân viên đã vô tình phân phối phần thưởng bằng bitcoin thay vì bằng won. Số tiền thưởng được phát không phải 620.000 won, mà là 620.000 bitcoin, tương đương hơn 40 tỷ USD tính theo giá thị trường hiện tại.

Điều này dẫn đến những “khoảnh khắc trở thành triệu phú” ngắn ngủi. Một người dùng dự kiến nhận 2.000 won đã bất ngờ nhận về lượng bitcoin trị giá hơn 120 triệu USD trong ví của mình.

Nhiều người dùng nhận được bitcoin “từ trên trời rơi xuống” đã nhanh chóng tìm cách bán ra hoặc rút về. Sự việc bán tháo này khiến giá bitcoin tại Hàn Quốc sụt mạnh 17% chỉ trong vòng nửa tiếng, ảnh hưởng cả đến các nhà đầu tư đã nắm giữ bitcoin trước đó.

Bithumb phải tạm ngừng toàn bộ giao dịch sau khoảng 30 phút kể từ khi sự cố bắt đầu. Công ty ước tính thiệt hại cho người dùng lên tới 685.000 USD.

Trong thông báo sau đó, Bithumb cho biết đã thu hồi được hơn 99% số bitcoin bị phát nhầm, chủ yếu thông qua việc hoàn tiền tự nguyện từ người dùng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 100 bitcoin, trị giá khoảng 9 triệu USD, đã được bán ra trong thời gian ngắn ngủi trước khi hệ thống bị khóa. Công ty đang cố gắng thuyết phục các cá nhân liên quan hoàn trả số tiền này.

Để xoa dịu làn sóng phản ứng, Bithumb cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố miễn toàn bộ phí giao dịch trong tuần cho tất cả tài sản. Công ty cũng thông báo sẽ thành lập Quỹ Bảo vệ Người dùng trị giá khoảng 70 triệu USD nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.

Giới chuyên gia và cơ quan chức năng Hàn Quốc đang gióng lên hồi chuông báo động về lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb.

Theo luật hiện hành, các sàn giao dịch không được phép giao dịch vượt quá lượng tiền số mà họ thực sự sở hữu. Tuy nhiên, trong sự cố lần này, 620.000 bitcoin đã được phân phối, trong khi lượng dự trữ của Bithumb ước tính chỉ vào khoảng 50.000 bitcoin.

Luật sư Lee Jung-soo, cố vấn chính sách tài sản số cho chính phủ Hàn Quốc, nhận định: “Việc một sàn lớn như Bithumb vận hành với hệ thống IT lỏng lẻo đến mức này là điều khó tin.”

Một số nhà lập pháp Hàn Quốc đang kêu gọi siết chặt quy định đối với thị trường tài sản số, coi sự cố của Bithumb là ví dụ điển hình cho thấy ngành công nghiệp này vẫn thiếu an toàn và minh bạch. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra chính thức, có thể dẫn đến các khoản phạt hoặc hình phạt pháp lý khác.

Theo WSJ﻿