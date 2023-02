Thị trường sụt giảm thanh khoản, doanh nghiệp môi giới bất động sản làm ăn ra sao?

Thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng từ giữa năm 2022 và kéo dài tới tận hiện nay. Sự sụt giảm thanh khoản của thị trường đang tác động trực tiếp tới đội ngũ làm nghề môi giới, các nhà đầu tư các nhân và doanh nghiệp, trong đó có cả các đơn vị phân phối sản phẩm.



Thống kê sơ bộ từ một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV cho thấy, lợi nhuận đa số đi lùi.

Trong quý IV/2022, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, Mã: DXS) đạt 884 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 32,3% so với cùng kỳ, ghi nhận lỗ sau thuế 137 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ bất động sản giảm 56,9%, chỉ đạt 302 tỷ đồng; doanh thu bán căn hộ, nhà phố và đất nền đạt 400 tỷ đồng, giảm 33,9%.

Lũy kế năm 2022, Đất Xanh Services đem về hơn 4.096 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng môi giới đạt 2.340 tỷ đồng, giảm 21,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 175 tỷ đồng, giảm tới 83,6% và lỗ sau thuế 59 tỷ đồng trong quý IV. Trong đó, Lũy kế năm 2022, CenLand ghi nhận 3.491 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm vừa qua, doanh thu đầu tư bất động sản của công ty ghi nhận khoảng 2.075. Doanh thu mảng môi giới khoảng 1.424 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Qúy cuối năm, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (Mã: NRC) ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 876 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ là 324 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 60 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản và hoạt động hợp tác đầu tư dự án. Doanh thu ghi nhận trong quý vừa qua chỉ đến từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác là 876 triệu đồng.

Lũy kế năm 2022, công ty đạt hơn 194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 56,3% và lợi nhuận sau thuế là 6,3 tỷ đồng, giảm 96,7% so với năm 2021. Trong đó, chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án đạt 117 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản đạt 49 tỷ đồng, còn dịch vụ môi giới và dịch vụ khác đạt 28 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm, CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã: KHG) là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng nhưng giảm 19,8% so, với doanh thu thuần là 630 tỷ đồng, giảm 18,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ môi giới bất động sản, đạt 523 tỷ đồng, tăng 37,6%. Còn lại hơn 106 tỷ đồng đến từ doanh thu chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản, giảm 73,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2022, doanh nghiệp này đạt 1.396 tỷ đồng doanh thu thuần lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng, tăng lần lượt là 8,3% và 7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ môi giới bất động sản là 1.105 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bất động sản trong quý cuối năm phải đối mặt với nhiều sóng gió, từ sự suy giảm của thị trường chung cho đến sự khó khăn trong các kênh huy động vốn. Do vậy, không ngoài dự đoán, đa phần kết quả kinh doanh của nhóm này đã đi xuống.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, từ cuối quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp..., đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn.

Tình trạng này không chỉ kéo dài một hai tháng mà đã diễn ra trong suốt nửa cuối năm 2022 và càng về sau thì “sức khoẻ” thị trường cũng như cộng đồng doanh nghiệp càng suy giảm.

Ông Hà cho biết, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Các công ty còn hoạt động trong lĩnh vực này phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự. Ngoài ra, do tắc nguồn vốn tín dụng, tắc nguồn vốn trái phiếu, tắc cả nguồn vốn huy động từ khách hàng.