Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 25-2: Xuất hiện tin đồn sau cú bật tăng của Bitcoin

25-02-2026 - 22:32 PM | Smart Money

Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến hoạt động giao dịch của công ty đầu tư định lượng Jane Street.

Tối 25-2, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hàng loạt đồng tiền chủ chốt đồng loạt tăng giá.

Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin tăng hơn 3% trong 24 giờ, lên 65.480 USD. Trước đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm phục hồi lên 66.300 USD.

Nhiều đồng tiền khác cũng bật tăng đáng kể. Ethereum tăng hơn 5% lên 1.914 USD; BNB và XRP lần lượt tăng trên 2% và 3%, giao dịch quanh 602 USD và 1,3 USD. Solana dẫn đầu đà phục hồi khi tăng hơn 8%, lên 82,6 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến hoạt động giao dịch của công ty đầu tư định lượng Jane Street, hiện vướng kiện tụng với Terraform Labs - doanh nghiệp tiền số đã phá sản.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Jane Street có thể đã thực hiện chiến lược bán ra theo khung giờ cố định mỗi ngày lúc 10 giờ sáng (giờ Mỹ), góp phần tạo áp lực giảm giá kéo dài từ tháng 10-2025.

Thị trường tiền số hôm nay, 25-2: Xuất hiện tin đồn sau cú bật tăng của Bitcoin- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 65.389 USD. Nguồn: OKX

Theo giả thuyết này, việc doanh nghiệp bước vào quá trình pháp lý có thể khiến chiến lược giao dịch nói trên tạm dừng, qua đó hỗ trợ thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, Jane Street bác bỏ cáo buộc "thao túng thị trường", cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. Nhiều chuyên gia cũng nhận định lập luận giá bị "ép" theo giờ cố định là cách lý giải đơn giản hóa diễn biến phức tạp của thị trường.

Giới phân tích đánh giá Bitcoin đang gặp lực cản quanh vùng 66.000 USD. Nếu vượt mốc này, giá có thể hồi phục ngắn hạn, song xu hướng chung vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Đồng sáng lập Material Indicators cho biết thanh khoản thị trường hiện khá mỏng, khiến giá biến động mạnh hơn. Theo CoinGlass, trong 24 giờ qua, khoảng 333 triệu USD vị thế đã bị thanh lý, chủ yếu là các lệnh đặt cược giá giảm.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù bị ung thư giai đoạn cuối, khách hàng kiện đòi 5,5 tỷ đồng: Phán quyết của Tòa án sau 6 năm

Mua 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù bị ung thư giai đoạn cuối, khách hàng kiện đòi 5,5 tỷ đồng: Phán quyết của Tòa án sau 6 năm Nổi bật

Người đàn ông được đối tác chuyển 5,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc điều tra rồi tiến hành bắt giam

Người đàn ông được đối tác chuyển 5,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc điều tra rồi tiến hành bắt giam Nổi bật

Phát hiện nhân viên công ty tài chính nghỉ việc, lấy điện thoại khách lập tài khoản ngân hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt

Phát hiện nhân viên công ty tài chính nghỉ việc, lấy điện thoại khách lập tài khoản ngân hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt

19:27 , 25/02/2026
Triệt phá đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 100 tỷ đồng

15:24 , 25/02/2026
Bất ngờ số lượng người Việt gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng trong năm qua

Bất ngờ số lượng người Việt gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng trong năm qua

15:07 , 25/02/2026
Người mua vàng SJC vào ngày Vía Thần Tài cần chú ý: Thông báo mới nhất từ doanh nghiệp!

Người mua vàng SJC vào ngày Vía Thần Tài cần chú ý: Thông báo mới nhất từ doanh nghiệp!

14:43 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên