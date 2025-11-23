Thị trường vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo giá giảm, nhà đầu tư vẫn lạc quan

Sau một tuần bị chi phối bởi các diễn biến của cổ phiếu AI, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang trông vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có định hướng rõ ràng, khi giá vàng tiếp tục biến động mạnh và khó lường.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần giao dịch ở mức 4.100 USD/oz, nhưng như đã chứng minh hết lần này đến lần khác trong tuần này, giá vàng đã không thể duy trì được mức tăng nào trên mức này. Sau nỗ lực thứ hai để vượt qua 4.100 USD thất bại ngay sau 8:30 tối giờ miền Đông, vàng đã trượt xuống mức hỗ trợ gần 4.058 USD/oz ngay sau nửa đêm. Các nhà giao dịch châu Âu đã cố gắng đẩy giá vàng trở lại mức 4.090 USD/oz, nhưng khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, vàng đã giao dịch gần 4.074 USD/oz.

Sau nhiều lần cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự này đều thất bại, vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh đầu tiên trong tuần, giảm xuống còn 4.011 USD/oz ngay trước 3:00 chiều. Đến 6 giờ tối thứ Hai, vàng một lần nữa đạt mức 4.050 USD/oz. Nhưng đà tăng này không kéo dài được lâu, đến 2:15 sáng giờ miền Đông, vàng đã chạm mức thấp nhất trong tuần, trên ngưỡng 4.000 USD/oz.

Ở mức này, kim loại màu vàng một lần nữa trở nên hấp dẫn, và khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa vào thứ Ba, giá giao ngay đã quay trở lại mức 4.075 USD/oz. Việc kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn gần 4.060 USD/oz đã củng cố thêm niềm tin của phe mua trong phiên giao dịch châu Á, và đến 4:30 sáng thứ Tư, vàng một lần nữa được giao dịch trên mức 4.100 USD/oz .

Các nhà giao dịch Bắc Mỹ sau đó đã tham gia thị trường, nhưng sau khi đạt mức cao nhất trong tuần trên 4.130 USD/oz chỉ 30 phút sau khi mở cửa, vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh thứ hai, lần này giảm xuống còn 4.065 USD/oz vào buổi trưa giờ miền Đông.

Với mức hỗ trợ và kháng cự đã được xác lập rõ ràng trong tâm trí các nhà giao dịch, giá vàng giao dịch trong phần còn lại của tuần trong khoảng từ 4.030 đến 4.100 USD/oz và cho đến cuối tuần, giá vàng vẫn duy trì gần mức hỗ trợ 4.065 USD/oz.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia chuyển sang xu hướng giảm hoặc trung lập, trong khi các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý tích cực.

“Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới”, Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết. “Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã bật lên từ mức hỗ trợ 4.000 USD và có vẻ như nó sẽ tăng trong phạm vi giao dịch 4.000-4.200 USD”.

“Tăng”, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. “Do các yếu tố cơ bản hoàn toàn không thay đổi và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương không hề giảm bớt, nên đà giảm và sự tích lũy của vàng đã bị thổi phồng quá mức”.

Ông Checkan cho biết thêm rằng tuần tới cũng sẽ chứng kiến giao dịch ảm đạm tại Mỹ do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. "Thị trường ảm đạm thường chứng kiến những biến động theo hướng này hay hướng khác được khuếch đại... và tôi cho rằng các nhà đầu tư sẽ muốn tham gia giao dịch vàng hơn là đứng ngoài" ông nói. "Dự đoán giá sẽ tăng cao hơn".

Tuy nhiên, ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng không thay đổi. “Vàng có thể cần thêm thời gian trước khi tăng giá bền vững, mặc dù quyết định lãi suất của Fed vào tháng tới có thể thay đổi tình hình. Tôi không thấy giá vàng giảm nhiều từ đây; các yếu tố cơ bản vẫn còn và lực mua đang ở bên ngoài thị trường phòng trường hợp giá giảm”.

Ông Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options chia sẻ rằng thị trường đang chờ đợi Fed đưa ra định hướng.

"Tôi nghĩ phần lớn là do lãi suất" ông nói. "Mọi người đang chờ xem họ sẽ làm gì với lãi suất vào tháng 12 và bắt đầu xem xét biên bản cùng các phát biểu trước đó. Mỗi khi ai đó lên tiếng, bạn sẽ thấy đó là điều đang tác động đến thị trường. Tôi nghĩ tình hình lãi suất là điều mà mọi người thực sự quan tâm".

Ông Grady vẫn tin tưởng vào kim loại quý này ngay cả sau đợt tăng giá mạnh mẽ của nó và bất chấp đợt điều chỉnh gần đây.

“Khi nhìn vào S&P, chỉ số này đã tăng 12% trong năm nay, vàng đã tăng 50% trong năm nay, và cổ phiếu vàng đã tăng 125%... Tôi nghĩ đợt tăng giá này vẫn còn nhiều tiềm năng” ông nói.

Trong tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 chuyên gia khác, tương đương 31%, dự đoán giá sẽ giảm. 7 chuyên gia còn lại, chiếm 54% tổng số, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Ảnh: Kitco

Trong khi đó, 228 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đã giảm bớt phần nào so với tuần trước. 138 nhà đầu tư, tương đương 61%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 44 nhà đầu tư khác, tương đương 19%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 46 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Tuần tới sẽ có hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố dồn dập trong ba ngày đầu, khi Chính phủ Mỹ tiếp tục giải quyết lượng báo cáo tồn đọng sau đợt đóng cửa trước đó.

Sáng thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận PPI và doanh số bán lẻ tháng 9, cùng với số liệu hợp đồng mua nhà chờ xử lý tháng 10.

Sang thứ Tư, giới giao dịch sẽ theo dõi loạt dữ liệu lớn trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP sơ bộ quý III, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), doanh số bán nhà mới và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Thị trường Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày thứ Năm do Lễ Tạ ơn và dù mở cửa trở lại vào thứ Sáu, sẽ không có dữ liệu quan trọng nào được công bố.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation giữ quan điểm giảm giá vàng trong ngắn hạn.

“Triển vọng của vàng có vể không chắc chắn” ông nói. “Có vẻ như MACD khung ngày cần giảm về mức thấp hơn để thu hút lực mua mới. Dù thị trường chứng khoán bán tháo do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn”.

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho rằng sự ổn định đáng kinh ngạc của vàng cho thấy giá giá có thể đi ngược lại xu hướng theo mùa và tăng cao hơn.

“Có vẻ như vàng muốn kiểm định lại các đỉnh gần đây” ông nói. “Đồng USD đang mạnh lên nhờ Fed, nhưng điều đó vẫn chưa tạo ra một đợt bán tháo rõ rệt nào. Vàng và bạc bị đẩy xuống mạnh qua đêm, nhưng bạn có kỳ hạn quyền chọn tháng 12 đáo hạn vào thứ Hai… Có thể chỉ là thị trường bạc biến động khó lường, không ai biết ai đang tham gia và lý do là gì”.

“Thông thường tháng 11 vốn là thời điểm yếu theo mùa vụ, nhưng sau khi chính phủ hoạt động trở lại, chúng ta thấy một cú bật rất mạnh rồi lại trả lại phần lớn mức tăng đó” ông nói. “Giờ chúng ta đang đi ngang tại đây, nên tôi không chắc thị trường thực sự đang dựa vào yếu tố nào”.

Ông Lusk cho rằng từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ phản ứng theo dữ liệu kinh tế.

“Báo cáo thất nghiệp tháng 9 tốt hơn một chút, nhưng không có gì đột biến” ông nhận xét. “Tôi nghĩ có rất nhiều lời phàn nàn của giới chính trị về chi phí sinh hoạt và các vấn đề liên quan. Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng, cộng thêm số liệu thăm dò đang tác động mạnh”.

“Tôi nghĩ vàng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ một chút, rồi xem liệu chúng ta có được một cú tăng giá nhẹ trong tháng 12 hay không” ông nói. “Tôi không biết Fed sẽ nói gì trong tháng 12 nếu họ không có đủ dữ liệu”.

“Tôi không biết thị trường còn có thể dựa vào yếu tố nào” ông nói thêm. “Chúng ta đã đi qua mùa báo cáo lợi nhuận và đang bước vào giai đoạn kết năm”.

Ông Lusk cho biết ông cũng không chắc hướng đi của vàng trong giai đoạn này, nhưng vùng hỗ trợ hiện tại vẫn rất vững.

“Tôi nghĩ đến lúc này chúng ta đã phải chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh theo một hướng nào đó” ông nói. “Điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng chỉ còn một tuần nữa là hết tháng. Từ góc độ toàn cầu, nhiều thị trường chứng khoán thế giới tăng mạnh, nhưng tôi vẫn nghe nhiều tin về việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng. Có thật vậy không? Khi họ giảm tốc mua, có lẽ chính là lúc xu hướng đảo chiều”.

“Các biểu đồ đang rất chắc chắn” ,ông Lusk nói thêm. “Chúng ta chưa thấy bất kỳ đợt điều chỉnh đáng kể nào… điều này khá lạ, bởi cuối tháng 7 giá vàng chỉ ở mức 3.300 USD. Và phần lớn mức tăng lên 4.000–4.100 USD/oz được tạo ra chỉ trong ba tháng qua. Nếu có điều chỉnh, đó có thể là vùng giá mà vàng quay về”.

“Như bạn biết, thị trường đi xuống nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi lên”, ông nói thêm. “Nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy vàng muốn đảo chiều”.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới và ông đang theo dõi đường trung bình động 50 ngày để xem liệu xu hướng có bị phá vỡ hay không.

“Vàng đã trụ vững trước áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng” ông nói. “Tuy nhiên, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm xuống còn 32% đã kìm hãm đà tăng”.

Ông Kuptsikevich dẫn ước tính của Goldman Sachs cho thấy các ngân hàng trung ương mua vào 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp ba lần so với tháng 8. “TD Securities ghi nhận dấu hiệu nhu cầu tăng từ các nhà đầu tư lớn đối với ETF, và UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 thêm 300 USD lên 4.500 USD/oz,” ông cho biết. “Khoảng 26% người tham gia khảo sát của Bank of America tin rằng vàng sẽ vượt trội hơn hàng hóa và tiền tệ trong năm tới”.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin đợt sụt giảm một tháng trước đã chấm dứt chu kỳ tăng kéo dài ba năm của vàng”, ông phản biện. “Dù vậy, vài tuần gần đây vàng giữ giá khá tốt, bỏ qua cả đồng USD mạnh hơn và tiến triển trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Đầu năm nay, các yếu tố này từng khiến giá giảm mạnh. Tuy nhiên, phe mua hiện vẫn giữ vàng trên đường xu hướng – chính là đường trung bình động 50 ngày. Việc rơi xuống dưới ngưỡng này có thể làm thay đổi xu hướng giao dịch hiện tại”.

Chuyên gia cấp cao của Kitco, Jim Wyckoff, cho biết nhà giao dịch vàng tuần tới sẽ theo dõi cách thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng sau đợt biến động dữ dội ngày hôm qua.

“Áp lực bán mạnh trên thị trường cổ phiếu có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn”, ông nói.

“Về kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua trên giá vàng tương lai tháng 12 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh tại đỉnh tháng 11 là 4.250 USD”, Wyckoff cho biết. “Mục tiêu gần nhất của phe bán là đẩy giá xuống dưới hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.000 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 4.100 USD, tiếp đến là đỉnh tuần này ở 4.134,30 USD. Hỗ trợ đầu tiên nhìn thấy ở đáy đêm qua tại 4.018,10 USD và sau đó là 4.000 USD”.

Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.065,38 USD/oz, giảm 2,68% trong tuần và 0,30% trong ngày.