"Thiên đường" ven đô Wyndham Sky Lake trở lại cùng ưu đãi bất ngờ

Hưởng trọn đặc quyền "5 tầng xanh" tuyệt tác từ tầm view sân golf đẹp nhất nhì miền Bắc



Với những thành công từ việc khởi nguồn xu hướng Golf retreat tại miền Bắc trong những ngày đầu ra mắt, Wyndham Sky Lake Resort & Villas từng khiến nhà đầu tư "đứng ngồi không yên" khi sở hữu vô vàn lợi thế. Có thể kể đến địa thế đắt giá của dự án: vừa đủ xa để người dân phố thị tìm về với thiên nhiên an dưỡng, thư thái, vừa đủ gần để trải nghiệm bộ sưu tập tiện ích nội khu và ngoại khu cũng như di chuyển về trung tâm Hà Nội thông qua tuyến Đại lộ Thăng Long hoặc Quốc lộ 6.

Đặc biệt trong năm 2023, dự án còn được thừa hưởng hệ thống hạ tầng nâng cấp, mở rộng. Cụ thể, giao thông Thủ đô sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và xây dựng các công trình theo lộ trình quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ khởi công và xây dựng các công trình trọng điểm Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình….

Từ những lợi thế về hạ tầng giao thông, chủ nhân có thể dễ dàng và thuận tiện di chuyển tới "nơi trú ẩn", đắm chìm trong không gian sống "retreat resort" thực thụ. Ở đó, mỗi ngày mới, các chủ nhân đều được tận hưởng thiên nhiên thuần khiết "5 tầng xanh" tuyệt tác với sắc xanh của mây trời, xanh đồi núi, xanh mặt hồ, xanh sân cỏ và xanh rừng cây. Đây chính là những "bài thuốc" vỗ về, chữa lành tâm – thân – trí mà hiếm khu nghỉ dưỡng nào có được.



Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp của Wyndham Sky Lake Resort & Villas đã gần như hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động đồng bộ. Bộ sưu tập 19 tiện ích độc bản như hệ thống bể bơi 4 mùa, tắm nước nóng Onsen Jacuzzi, Wyn Fit, Mây Spa, BBQ Garden, Ball room, Nhà hàng 5 sao, Tiệc cưới, Khu vui chơi nước trẻ em, Khu Camping, Lửa trại, Rạp chiếu phim ngoài trời, Câu cá, Trèo thuyền, Kid Club…. sẽ làm hài lòng mọi nhu cầu và sở thích của chủ nhân.

Trở lại "đường đua" với chính sách ưu đãi tối ưu để chủ nhân tận hưởng và đầu tư

Tiếp nối những thành công trong đợt triển khai thứ nhất, Chủ đầu tư nhanh chóng dồn tâm sức vào hoàn thiện hạ tầng nội khu, hệ thống cây xanh cảnh quan và các dịch vụ tiện ích để phục vụ cho Khách hàng nghỉ dưỡng sử dụng. Giai đoạn tới đây, Chủ đầu tư tiếp tục mở rộng và triển khai giai đoạn 2 với số lượng giới hạn các căn biệt thự thuộc khu The Lake, The Hill và The Sky. Trung bình giá thuê dài hạn đối với căn biệt thự xây thô hoàn thiện mặt ngoài các căn biệt thự có giá trung bình từ 11 tỷ đồng.

Chính sách trong lần giao dịch đợt 2 mang đến những quyền lợi tốt bậc nhất dành cho khách hàng.

Chủ đầu tư DK ENC Việt Nam đã bắt tay với các đơn vị phân phối như Sky Realty, NewstarHomes, S2-Property, Vivoland và Hoàng Việt Land để triển khai giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng. Trong giai đoạn nền kinh tế thế giới vẫn theo mạch suy thoái và tác động đến nền kinh tế trong nước, chủ đầu tư đã quyết định đưa ra các chính sách tối ưu chưa từng có để phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu nghỉ dưỡng, chơi golf của khách hàng như thời gian thanh toán tới 05 năm, được sử dụng chính sách thẻ hội viên trọn đời tại sân Golf Sky Lake, hưởng quyền lợi và linh hoạt từ chương trình cho thuê…



Sở hữu loạt chính sách thanh toán tối ưu, Chương trình cho thuê hấp dẫn, nhiều ưu đãi đặc quyền cùng những nâng cấp về hạ tầng, hoàn thiện tiện ích và không gian sống chất lượng, Wyndham Sky Lake Resort & Villas hứa hẹn một lần nữa tạo nên kỳ tích và tiếp tục trở thành cú hích lớn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Tây Hà Nội trong đợt giao dịch tiếp theo này.



Thông tin dự án: Khu sân golf "Sky lake golf and resort club".

Địa điểm: Các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tên thương mại: Wyndham Sky Lake Resort & Villas