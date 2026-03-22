Thiết kế tích hợp sinh thái và không gian sống linh hoạt trong nhà ống

Nằm ở cuối một con hẻm nhỏ tại TP. HCM, ngôi nhà ba tầng này muốn tái khám phá hình thức nhà ống đô thị. Bên cạnh chức năng ở, ngôi nhà còn đóng vai trò là thư viện tư nhân, mở cửa cho khách ghé thăm vào những khung giờ cố định mỗi ngày.

Đáp lại điều kiện chật hẹp của khu đất, ngôi nhà lùi nhẹ về sau, góp vào con hẻm cụt một khoảng mở — một không gian thoáng đãng giữa những bức tường ken đặc. Khi đêm xuống, các lớp lam polycarbonate mờ biến công trình thành một chiếc đèn lồng phát sáng. Mặt đứng hai lớp này vừa giúp lọc ánh nắng nhiệt đới gay gắt, vừa cho phép thông gió tự nhiên. Tên gọi Lá-Sách — vừa có nghĩa là “lá” và “sách”, vừa gợi đến “lá sách” (louver) trong tiếng Việt — phản ánh cả chất liệu lẫn ý niệm đa tầng của ngôi nhà.

Toàn bộ các chức năng kỹ thuật và phục vụ — cầu thang, bếp, toilet và kho — được gom vào lõi bê tông nằm về một phía, giải phóng phần diện tích còn lại cho các hoạt động linh hoạt và đa dạng: sinh hoạt, nghỉ ngơi, đọc sách, chiếu phim nghệ thuật. Vật liệu được giữ thô mộc và mời gọi xúc giác: gạch bê tông với các lối sắp xếp khác nhau tạo hiệu ứng bề mặt, trong khi đồ gỗ đặt làm riêng đem lại sự ấm áp và tính gia đình. Khiêm tốn về quy mô nhưng rộng mở trong tinh thần, công trình vừa đóng góp vào cộng đồng hẻm nhỏ mà nó cư ngụ, vừa thích nghi tinh tế với khí hậu nhiệt đới, đồng thời lặng lẽ tôn vinh tinh thần thủ công đặc trưng của atelier tho.A.

Công trình đã được trao giải Winner của AR House Awards 2025.