Thiếu hụt ‘mỏ vàng trắng’, giấc mơ về ‘làng ô tô điện’ của châu Âu có thể sẽ biến mất

Lithium - “vàng trắng” hiếm có tại châu Âu

Theo Financial Times, EU đã thông qua lệnh cấm bán ô tô mới chạy bằng xăng và dầu diesel từ năm 2035. Điều này có nghĩa là nhu cầu về lithium - nguyên liệu quan trọng để sản xuất xe điện sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2030, lên 550.000 tấn/năm. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức 200.000 tấn mà khu vực này có thể sản xuất, theo dữ liệu do Benchmark Mineral Intelligence cung cấp.

Daisy Jennings-Gray, nhà phân tích tại Benchmark Mineral Intelligence cho biết: “Châu Âu có thể sẽ gặp khó khăn về nguồn cung lithium”.

Albemarle, nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới nói rằng họ đã hủy kế hoạch khai thác lithium ở châu Âu bởi không tìm thấy địa điểm khả thi về mặt thương mại. Scott Tozier, giám đốc tài chính của tập đoàn cũng nói với Financial Times rằng: “Các nguồn tài nguyên mà chúng tôi biết ở châu Âu có chất lượng không quá cao và tương đối nhỏ”.

Châu Âu cần các kỹ thuật sản xuất mới để tạo ra nguồn lithium cho riêng mình. Hiện tại, 44% nguồn cung của thế giới đến từ Trung Quốc.

Nếu không có nguồn cung cấp lithium trong nước, các tập đoàn ô tô của châu Âu có thể sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với Trung Quốc - quốc gia đang nhanh chóng mở rộng ngành công nghiệp ô tô điện và xâm nhập thị trường châu Âu. Một dấu hiệu cho thấy sự thống trị là quốc gia này đã kiểm soát 60% quy trình sản xuất lithium toàn cầu.

Tham vọng sản xuất “vàng trắng” lithium

Tuy nhiên, hiện nay, công ty tài nguyên năng lượng Vulcan là một trong số ít các đơn vị đang cố gắng khai thác lithium ở châu Âu. Francis Wedin, giám đốc điều hành của công ty cho biết ngành công nghiệp ô tô của khu vực sẽ không thể điện khí hóa diện rộng nếu không có lithium của riêng mình.

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ ưu tiên nguồn cung cho mình, vì vậy, các nhà sản xuất ô tô châu Âu sẽ không thể tồn tại trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ quốc gia này.

Mặc dù nhà sản xuất lithium Albemarle có trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi cung cấp 1/5 lượng lithium của thế giới đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh chế nguyên liệu “vàng trắng” quan trọng này ở châu Âu vào cuối thập kỷ nhưng các nhà sản xuất ô tô cần các giải pháp thay thế ngay bây giờ.

Điều đó đã thúc đẩy một số tập đoàn ô tô hàng đầu châu Âu đánh cược vào các dự án địa phương. Tuy nhiên chúng khó đạt được thành công bởi các quy trình khai thác thường rất phức tạp.

Một công ty có trụ sở tại Perth đã hứa hẹn sẽ chiết xuất lithium ra khỏi nước muối bằng cách sử dụng năng lượng địa nhiệt.

Châu Âu sẽ phải dựa vào nguồn cung lithium bên ngoài. (Ký hiệu: xanh đậm - nhu cầu thực tế, xanh nhạt - lithium từ mỏ châu Âu)

Stellantis năm ngoái đã trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên đầu tư vào một đơn vị khai thác lithium khi trả 50 triệu Euro để trở thành cổ đông của công ty tài nguyên năng lượng Vulcan. Giống như Stellantis, Renault và Volkswagen cũng đã đưa ra các đơn đặt hàng đối với nguồn cung lithium dự kiến của Vulcan.

Một dự án thuộc tập đoàn khai thác mỏ Imerys của Pháp, với mục tiêu khai thác lithium từ đá bên dưới mỏ cao lanh.

Vulcan hy vọng sẽ sản xuất được 24.000 tấn lithium mỗi năm - sau hai năm kể từ khi bắt đầu sản xuất từ 2025. Còn Imerys đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất 34.000 tấn hợp chất lithium/năm kể từ 2028.

Nếu thành công, sự kết hợp này đủ để cung cấp khoảng 1,2 triệu pin cho xe điện nhỏ mỗi năm, theo tính toán của các công ty.

Nhưng con số đó vẫn cách đích đến “đáp ứng đủ nhu cầu xe điện của châu Âu” rất xa. Bởi vào năm 2022, khu vực này ghi nhận có 11,3 triệu ô tô mới được đăng ký.

Alessandro Dazza, giám đốc điều hành của Imerys thừa nhận: “Các dự án khai thác lithium vẫn tiềm ẩn rủi ro vì chúng tôi đang thực hiện các quy trình sản xuất liều lĩnh mà chưa ai từng làm trước đây”. Chúng có thể sẽ tốn kém hơn nhiều so với các dự án đối thủ. Ông cũng cho rằng các dự án cần có sự hỗ trợ từ chính phủ.

