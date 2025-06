Thiếu hụt nguồn cung nhà phố chất lượng cao tại khu Tây TP.HCM

Hạ tầng khu Tây đã đồng bộ...

Khu Tây TP.HCM, bao gồm các quận: Bình Tân, Tân Bình, Quận 8, Quận 6, Quận 12, Gò Vấp, Tân Phú,... đã phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông và chính sách quy hoạch đô thị chỉn chu. Nhiều năm qua, thị trường bất động sản nơi đây "lột xác" cũng nhờ động lực từ hạ tầng khu vực.

Các tuyến đường lớn đã hiện hữu và liên tục nâng cấp như đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, đường Hồng Bàng, đường Tên Lửa, Cao tốc TP.HCM - Trung Lương,... tạo nên hành lang di chuyển thông thoáng cho khu Tây TP.HCM.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM được UBND TP.HCM giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh dự án, đầu tư dự án "Xây dựng đường trục Đông - Tây (Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến tỉnh Long An". Dự án có điểm đầu nối vào cuối đường Võ Văn Kiệt hiện tại (đoạn giao với Quốc lộ 1, An Lạc - Bình Tân), điểm cuối đến Đức Hoà (Long An). Thông tin này gây chú ý khi nhiều người kì vọng rằng, thị trường bất động sản ở các khu vực sẽ được hưởng lợi rất lớn từ kế hoạch hạ tầng giao thông.

Trục đường Đông - Tây là hạ tầng trọng điểm tạo liên kết vùng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Hiện đường Võ Văn Kiệt rộng 60m, dài khoảng 13km tính từ cầu Calmette (Quận 1) đến nút giao Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) đã thông xe năm 2009 và được xem là tuyến đường huyết mạch, liên kết TP.HCM với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc kết nối tuyến đường này tới Long An càng tạo điều kiện để kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản phát triển.

Trong một chia sẻ trước đó, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avion Young Việt Nam cho hay, các dự án bất động sản nằm gần tuyến Võ Văn Kiệt sẽ gia tăng giá trị lâu dài nhờ việc kết nối dễ dàng với khu trung tâm TP.HCM, thuận tiện cho công việc và kinh doanh. Cùng với đường An Dương Vương - Phan Anh - Bình Long - Hương lộ 3 mở rộng; đường nối đường Phan Đình Thông với An Dương Vương hiện hữu; sắp tới là "dài tay" đến Long An đã và đang tạo kết nối hạ tầng đồng bộ cho khu Tây TP.HCM. Từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực phát triển.

Bên cạnh đó, tuyến metro số 3 là một trong những dự án trọng điểm trong quy hoạch giao thông đô thị của TP.HCM, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản khu vực phía Tây thành phố trong tương lai. Dự án được chia thành hai nhánh chính là tuyến 3A và tuyến 3B. Trong đó, tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) dự kiến sẽ khởi công giai đoạn 1 vào năm 2026. Dự án có tổng chiều dài khoảng 11km, bao gồm 11 ga ngầm và 3 ga trên cao. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai trong giai đoạn từ 2029 đến 2034.

Song song đó, tuyến metro số 6 nối từ Ga Bà Quẹo (Quận Tân Phú) đến điểm cuối là Ga Vòng xoay Phú Lâm (Quận 6) cũng nằm trong kế hoạch triển khai. Khi hình thành, dự án bất động sản gần các tuyến metro này sẽ hưởng lợi trực tiếp. Thời gian di chuyển của cư dân vào trung tâm TP.HCM hay đi các khu vực được rút ngắn rất nhiều.

Ngoài ra, mới đây, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đề xuất bổ sung ưu tiên đầu tư nút giao Quốc lộ 1 - đường số 7 - đường số 18 (quận Bình Tân). Đồng thời nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú nối quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chiều dài 2,4 km. Tại khu vực nối giữa quận Bình Tân và Tân Phú đề xuất xây dựng cầu vượt ở nút giao ngã tư Bốn Xã với số vốn 2.400 tỷ đồng,... Các tuyến hạ tầng này được đề xuất ưu tiên đầu tư, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, thay đổi diện mạo đô thị khu Tây TP.HCM.

...Nhưng thiếu hụt nguồn cung nhà ở chất lượng cao

Vốn được đầu tư hạ tầng khá tốt, nhu cầu về nhà ở chất lượng gia tăng nhưng suốt những năm qua khu vực phía Tây TP.HCM rất ít sản phẩm nhà phố cao cấp ra thị trường. Chính sự thiếu hụt này khiến mặt bằng giá dự báo còn tiếp tục đà tăng.

Giá nhà liền thổ khu Tây vẫn biến động tăng do nguồn cung mới khan hiếm. (Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn)

Tỉ lệ nhập cư cao khiến dân số khu Tây TP.HCM tăng lên liên tục qua từng năm. Nhu cầu ở thực và mặt bằng kinh doanh tại khu vực khá lớn. Tuy nhiên, nguồn cung chất lượng đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng có thu nhập tốt lại rất khan hiếm tại khu Tây. Dù hạ tầng khu Tây phát triển đi trước nhưng sản phẩm nhà ở tương xứng lại chưa theo kịp. Điều này tạo ra khoảng trống lớn về dự án nhà phố chất lượng cao tại đây.

Tìm hiểu cho thấy, các dự án nhà phố thương mại (ở kết hợp kinh doanh) hay biệt thự liền kề tại khu vực các Bình Tân, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Quận 8,... rất khan hiếm. Trong đó, Bình Tân dù có quy mô dân số đứng thứ hai của TP.HCM, số lượng nhà giàu rất nhiều, tích luỹ cao nhưng để tìm kiếm bất động sản cao cấp, hạng sang đáp ứng nhu cầu sống chất lượng tại khu vực này lại rất hiếm. Nơi đây chủ yếu là căn hộ giá vừa túi tiền và đất nền đã được bán ra từ khá lâu.

Tại khu vực, hiện chỉ có dự án The Sholi là nguồn cung nhà phố thương mại (ở kết hợp kinh doanh) chất lượng hiếm hoi xuất hiện tại khu vực. Với 90 căn nhà phố nằm ngay mặt tiền đường An Dương Vương (Quận Bình Tân) đang được xây dựng, dự án này ghi nhận tăng giá đều đặn do khu vực không có sản phẩm tương tự.

Nguồn cung nhà phố thương mại “nhỏ giọt” tại thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM.

Tại Gò Vấp, hiện nguồn cung nhà phố cao cấp cũng rất ít ỏi. Ngoài dự án nhà phố liền kề ở kết hợp kinh doanh Cityland Park Hills đã mở bán từ khá lâu thì nơi đây không còn quỹ đất để phát triển nhà ở cao cấp. Trong khi các căn nhà riêng lẻ (xây dựng tự do) tại khu vực này trước đây vốn dồi dào nguồn cung thì hiện tại cũng dần khan hiếm. Chính việc ít dần nguồn cung đã khiến mặt bằng giá bất động sản liền thổ khu vực luôn tăng trong những năm qua.

Theo ghi nhận, suốt nhiều năm qua, khu Tây TP.HCM gần như không có dự án nhà phố chất lượng cao được đầu tư bài bản, tạo sự khác biệt rõ rệt, mặc dù nhu cầu còn rất lớn. Đây cũng là bài toán nhà ở đặt ra đối với khu vực. Dù được hưởng đòn bẩy từ hạ tầng song việc phát triển dự án chưa xứng tầm trở thành rào cản trong nhu cầu của người mua nhà.

Đặc biệt, tại quận Bình Tân - nơi có vị trí di chuyển thuận lợi vào trung tâm Quận 1, Quận 3 TP.HCM thông qua đại lộ Võ Văn Kiệt, rất có tiềm năng ở phân khúc nhà phố chất lượng cao. Khu vực này dự báo sẽ thu hút dòng tiền của người mua từ khu trung tâm đổ về sinh sống và kinh doanh; giải quyết được bài toán nhà ở chất lượng, trong khi mặt bằng giá còn mềm hơn khu trung tâm TP.HCM; dư địa tăng giá còn cao. Tiềm năng lâu dài là có nhưng những lợi thế chưa được khai thác tối đa.

Việc giá nhà phố tại khu Tây liên tục biến động trong những năm qua cũng là minh chứng rõ nét cho thấy, nguồn cung khan hiếm khiến mặt bằng giá tăng cao. Cùng với đó, xét trên mặt bằng chung của TP.HCM thì khu Tây vẫn được đánh giá là nơi có tiềm năng lớn nhờ quỹ đất rộng, mặt bằng giá thấp, dư địa tăng trưởng giá còn hấp dẫn. Chưa kể, hạ tầng đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh mẽ cũng khiến làn sóng đầu tư đón đầu gia tăng, từ đó thúc đẩy mặt bằng giá đi lên.