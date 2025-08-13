Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu nữ 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi lên một chiếc ô tô màu đen cùng người lạ

13-08-2025 - 14:00 PM | Xã hội

Sau khi dự liên hoan cùng đồng nghiệp và người thân, thiếu nữ Hoàng Thị Phương về trước và đã lên một ô tô màu đen cùng người lạ và mất tích từ đó.

Ngày 13-8, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin về việc em Hoàng Thị Phương (SN 2010; quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại ngõ 161 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình) rời khỏi nhà từ tối 10-8 đến nay chưa trở về.

Thiếu nữ 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi lên một chiếc ô tô màu đen cùng người lạ- Ảnh 1.

Thiếu nữ Hoàng Thị Phương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lời kể của người thân của Phương, do hoàn cảnh gia đình của Phương khó khăn nên dịp nghỉ hè này, thiếu nữ 15 tuổi ra Hà Nội thuê trọ để đi làm thêm hơn 1 tháng nay. Phương ở cùng một người bạn, còn anh trai Phương thuê phòng trọ ở bên cạnh. Cả hai anh em cùng làm tại một công ty.

Theo đó, tối 10-8, Phương cùng anh trai và đồng nghiệp dự buổi liên hoan. Sau khi ăn uống, Phương nói đau bụng và xin phép về phòng trọ trước.

"Nghĩ là chuyện bình thường nên anh trai cháu không để ý. Nhưng khi anh trai của Phương quay về không thấy em gái đâu, gọi mãi không được, người anh mới tá hỏa đi tìm"- người thân Phương kể.

Qua kiểm tra camera an ninh, người thân của Phương bàng hoàng phát hiện thiếu nữ 15 tuổi đã lên một ô tô màu đen cùng người lạ. Kể từ đó, người thân của Phương không thể liên lạc được với Phương.

Hiện gia đình của Phương tha thiết kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để sớm tìm được Phương. Ai biết hoặc nhìn thấy Phương ở đâu, xin báo ngay cho gia đình của Phương theo các số điện thoại: 0973.629.942 - 0967.199.783 - 033.565.2374; gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

