Thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID, xử lý thế nào?

Tháng 2/2025, ông Lâm làm việc tại một công ty khác và đóng BHXH từ tháng 4/2025 (mức đóng BHXH bằng mức đóng tháng cuối cùng ở công ty cũ). Ông Lâm kiểm tra VssID chỉ thấy báo quá trình tham gia là 6 tháng.

Ông Lâm hỏi, quá trình tham gia BHXH trước đó của ông ở công ty cũ có bị bỏ đi không? Thủ tục để cộng nối 2 giai đoạn đóng BHXH với nhau như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay trên ứng dụng VssID còn có trường hợp người lao động bị thiếu quá trình tham gia đóng BHXH. Khi gặp vấn đề này, người lao động phản ánh với cơ quan BHXH địa phương hoặc đơn vị sử dụng lao động (nơi đang làm việc) phối hợp với cơ quan BHXH để cập nhật thông tin đầy đủ.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT của người lao động đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại Cơ sở dữ liệu của Ngành và được bảo đảm quyền lợi khi hưởng các chế độ BHXH.

BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia BHXH trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Do ông Lâm chưa cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: Mã số BHXH, ngày tháng năm sinh và số Căn cước công dân nên BHXH Việt Nam chưa có cơ sở để tra cứu, xác minh và cung cấp chi tiết quá trình tham gia đóng BHXH. Đề nghị ông Lâm liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương nơi cư trú hoặc đơn vị nơi đang tham gia đóng BHXH hoặc BHXH Việt Nam qua tổng đài hỗ trợ 19009068; Fanpage Facebook của BHXH Việt Nam; Zalo Official Account của BHXH Việt Nam; địa chỉ email: lienhe@vss.gov.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.