Thợ điện chuyên nghiệp tiết lộ kỹ thuật cực hay: Lắp ổ cắm không cần đập tường, chỉ dùng công cụ cơ bản

Lắp thêm một ổ cắm điện mới trong nhà thường đồng nghĩa với nỗi "ác mộng" từ bụi bẩn mịt mù, tiếng ồn chát chúa và một mảng tường bị đục phá lem nhem.

Tuy nhiên, một kỹ thuật sáng tạo do một thợ điện chuyên nghiệp chia sẻ có thể giúp bạn lắp đặt ổ cắm cực kỳ gọn gàng mà không cần phải đục đẽo bức tường, giúp không gian nhà thêm tiện nghi mà vẫn sạch sẽ.

Khuyến cáo: Phương pháp này mang tính tham khảo, nếu không chắc chắn tự lắp được ổ cắm, bạn hãy gọi thợ điện chuyên nghiệp.

Ản minh họa: CPG

Giải pháp hoàn hảo cho những mảng tường đã hoàn thiện

Trong các công trình cải tạo hoặc trang trí lại nhà cửa, nhu cầu bổ sung ổ cắm điện ở những vị trí tiện lợi là rất lớn. Thế nhưng, nỗi sợ làm hỏng lớp sơn mới hoặc lớp thạch cao hoàn thiện khiến nhiều gia chủ ngần ngại.

Kỹ thuật mới này giải quyết triệt để vấn đề đó bằng cách tập trung thi công chính xác tại đúng vị trí đặt ổ cắm, hạn chế tối đa tác động lên các khu vực xung quanh. Thay vì phải xẻ một đường rãnh dài dọc bức tường để đi dây, phương pháp này sử dụng các đường dẫn ẩn hoặc tận dụng khéo léo các hạ tầng điện sẵn có.

Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị các công cụ cần thiết Điều tuyệt vời nhất của phương pháp này là bạn không cần đến những máy móc đắt tiền hay chuyên dụng. Hầu hết các công cụ đều rất quen thuộc và dễ tìm: Máy khoan cầm tay kèm mũi khoan phù hợp với chất liệu tường (gạch, bê tông hoặc thạch cao). Mũi khoan khoét lỗ: Giúp tạo lỗ tròn vừa vặn hoàn hảo với đế âm tường. Lò xo uốn ống hoặc dây mồi (Dây luồn điện): Dùng để dẫn dây điện ngầm bên trong tường mà không cần đục rãnh. Hộp đế âm tường chuyên dụng (Đế âm gạch/thạch cao): Giúp cố định chắc chắn ổ cắm vào tường. Dụng cụ cầm tay cơ bản: Tua vít, kìm tuốt dây điện, bút thử điện và thước đo.

Ảnh minh họa: Vecteezy

Quy trình thực hiện chi tiết

Đảm bảo an toàn tuyệt đối: Trước khi chạm vào bất kỳ linh kiện điện nào, hãy ngắt cầu dao tổng (CB) của khu vực thi công và dùng bút thử điện kiểm tra lại cẩn thận.

Đo đạc và đánh dấu: Xác định chính xác vị trí muốn đặt ổ cắm mới. Dùng thước thủy (nivo) để đảm bảo ổ cắm khi hoàn thành sẽ thẳng hàng và cân đối.

Khoét lỗ chính xác: Dùng máy khoan gắn mũi khoét để tạo một lỗ đúng kích thước của hộp đế âm. Cách làm này tạo ra một vết cắt cực kỳ gọn gàng, không làm nứt vỡ mảng tường xung quanh.

Luồn dây điện ẩn: Sử dụng dây mồi để luồn dây điện từ nguồn cấp gần nhất (như một ổ cắm cũ hoặc hộp nối) đến vị trí lỗ mới khoét. Nếu là tường thạch cao hoặc tường khoang rỗng, việc này diễn ra cực kỳ dễ dàng. Với tường gạch, hãy khéo léo tận dụng các khoảng rỗng của gạch hoặc đường nẹp chân tường để giấu dây.

Lắp đặt và đấu nối: Đấu nối dây điện vào ổ cắm mới theo đúng quy chuẩn an toàn (dây nóng, dây nguội và dây tiếp địa). Sau đó, cố định hộp đế âm và bắt chặt mặt ổ cắm vào tường.

Kiểm tra vận hành: Bật lại cầu dao và dùng thiết bị thử để đảm bảo dòng điện hoạt động ổn định, an toàn.

Tại sao phương pháp này lại vượt trội?

Sạch sẽ, nhanh chóng: Giảm tới 90% lượng bụi bẩn so với phương pháp đục tường truyền thống.

Tiết kiệm chi phí: Bạn không cần phải tốn tiền thuê thợ trát lại tường hay mua sơn về sơn lại toàn bộ mảng tường.

Giữ nguyên thẩm mỹ: Bức tường của bạn trông vẫn nguyên vẹn và hoàn hảo như ban đầu, ngoại trừ sự xuất hiện của một ổ cắm mới tiện lợi.

Phương pháp này là minh chứng cho thấy, sự sáng tạo và quy trình thông minh có thể thay thế cho sức mạnh cơ bắp, giúp việc sửa chữa nhà cửa trở nên nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.