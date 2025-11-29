Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 tàu "bóng tối" chở dầu của Nga phát nổ ngoài khơi

29-11-2025 - 13:25 PM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ báo cáo sơ bộ cho thấy các tàu chở dầu này bốc cháy do “tác động bên ngoài”.

Ngày 28-11, Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Kairos - tàu chở dầu treo cờ Gambia đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga - đã bốc cháy cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 51 km, do “các yếu tố bên ngoài” chưa xác định. 

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu toàn bộ 25 thành viên thủy thủ đoàn. Các đoạn clip do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy con tàu chìm trong biển lửa.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu, dựa trên thông tin nhận được từ con tàu, có khả năng phương tiện này va chạm với mìn. Ông xác nhận đánh giá ban đầu cho thấy chiếc tảu này có “tác động bên ngoài”.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 tàu "bóng tối" chở dầu của Nga phát nổ ngoài khơi- Ảnh 1.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ báo cáo sơ bộ cho thấy các tàu chở dầu bốc cháy do “tác động bên ngoài”. Ảnh: X/denizcilikgm

Một con tàu chở dầu khác, tàu Virat treo cờ Gambia, báo cáo bị tấn công cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 65 km. Truyền thông địa phương đưa tin con tàu này thông báo bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. 

Ông Uraloglu cho biết tàu cứu hộ đã được triển khai sơ tán thủy thủ đoàn gồm 20 người. Một số hình ảnh tiết lộ trên thân tàu thủng một lỗ - theo đài RT.

Cả 2 tàu chở dầu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của các nước phương Tây vì vận chuyển dầu Nga sau khi nổ ra xung đột với Ukraine năm 2022. Moscow đã phủ nhận việc vận hành một “hạm đội bóng tối”.

Biển Đen là khu vực căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine tấn công qua lại các phương tiện hải quân. Những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ tàu thuyền va phải mìn ở biển Đen và một số quả mìn được phát hiện trôi dạt trên biển. Các loại mìn nổi trôi xa bờ biển Ukraine trong suốt cuộc xung đột, thậm chí đến cả eo biển Bosphorus.

Theo Phương Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới Nổi bật

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ Nổi bật

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

12:54 , 29/11/2025
Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

11:56 , 29/11/2025
Phát minh có thể thay đổi hoàn toàn ngành xây dựng: Dùng bã cà phê để trộn thêm, giúp bê tông cứng gấp nhiều lần, giảm phát thải CO2 đến hơn 20%

Phát minh có thể thay đổi hoàn toàn ngành xây dựng: Dùng bã cà phê để trộn thêm, giúp bê tông cứng gấp nhiều lần, giảm phát thải CO2 đến hơn 20%

11:09 , 29/11/2025
6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động, hàng không thế giới lo ngại

6.000 máy bay Airbus có thể tạm ngưng hoạt động, hàng không thế giới lo ngại

10:36 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên