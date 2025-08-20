Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thoát nợ ở tuổi 35, vợ chồng tôi nhận ra 3 sự thật phũ phàng về tiền bạc

20-08-2025 - 19:38 PM | Lifestyle

Thoát nợ không đồng nghĩa với tự do. Ở tuổi 35, chúng tôi mới nhận ra việc quản lý tài chính còn nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chia sẻ trên trang Shepicksuppennie

Mười năm trước, chúng tôi mua căn nhà đầu tiên trong đời. Từ đó, chuyện trả nợ gần như trở thành "trục xoay" trong hành trình tài chính của cả hai vợ chồng.

Thoát nợ ở tuổi 35, vợ chồng tôi nhận ra 3 sự thật phũ phàng về tiền bạc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Suốt khoảng thời gian đó cho đến nay, chúng tôi đã đi qua nhiều giai đoạn không hề dễ dàng: từ những lần bị công ty cắt giảm nhân sự, hai lần nghỉ thai sản không lương, đến chưa kể hàng loạt biến cố bất ngờ khác. Nhưng vài tháng trước, chúng tôi đã làm được điều mà suốt một thập kỷ luôn ao ước: thoát khỏi nợ nần .

Chúng tôi tưởng rằng, mình đã chạm đích. Nhưng không - đó mới chỉ là bước khởi đầu khi tôi nhận ra 3 sự thật về tiền bạc.

1. Trả hết nợ chưa bao giờ là "điểm kết thúc"

Ngày trả xong khoản nợ nhà, tôi đã nghĩ đời mình bước sang một trang mới - nhẹ nhõm, thoải mái và không còn lo toan nữa. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, chúng tôi nhận ra thoát nợ không có nghĩa là tự do tài chính.

Vì sao? Vì cuộc sống vẫn còn quá nhiều thứ phải lo: chi phí nuôi con tăng vọt, giá cả leo thang, rồi chuyện đầu tư và tiết kiệm cho hưu trí. Nếu chỉ dừng lại ở "trả hết nợ" thì tương lai vẫn rất bấp bênh.

Thực tế, thoát nợ chỉ giống như đặt chân vào vạch xuất phát mới, nơi bạn bắt đầu được quyền xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Thoát nợ ở tuổi 35, vợ chồng tôi nhận ra 3 sự thật phũ phàng về tiền bạc- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

2. Lập di chúc không chỉ là việc dành cho người giàu

Trước đây tôi từng nghĩ "khi nào giàu có mới cần lo đến chuyện di chúc". Nhưng một lần chứng kiến người thân qua đời, để lại di chúc sơ sài và rất ít tiền, tôi mới thấy cảnh gia đình chia rẽ còn đau lòng hơn cả việc mất mát.

Sự thật là ai cũng nên lập di chúc, dù lớn hay nhỏ. Đó có thể là căn nhà, ít tiền tiết kiệm, hay đơn giản là quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Nếu không chuẩn bị kỹ, những thứ ấy có thể trở thành gánh nặng cho người ở lại.

Chính vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc lập di chúc, chỉ định người giám hộ cho con, và sắp xếp giấy tờ tài sản rõ ràng. Đó không phải là chuyện xa xỉ, mà là trách nhiệm tối thiểu để bảo vệ những người mình yêu thương.

3. Tiền bạc phải gắn liền với giá trị

Sau nhiều năm chỉ cắm đầu trả nợ, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi: "Rốt cuộc, mình muốn dùng tiền để làm gì?". Và câu trả lời là: không chỉ để tích lũy, mà để tạo tác động.

Tác động đầu tiên là cho chính con cái - cho chúng cơ hội học hành, trải nghiệm và bước vào đời với nền tảng vững chắc. Nhưng rộng hơn, chúng tôi muốn đồng tiền của mình có ích cho cộng đồng: dành một khoản nhỏ cho từ thiện hằng tháng, ưu tiên mua hàng tại địa phương, và nói "không" với những món đồ miễn phí nhưng đầy chi phí ẩn (sự lộn xộn, lãng phí, mất thời gian).

Thoát nợ ở tuổi 35, vợ chồng tôi nhận ra 3 sự thật phũ phàng về tiền bạc- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Dù không hoàn hảo, chúng tôi tin rằng khi đồng tiền được chi tiêu đúng giá trị, nó sẽ mang lại niềm vui và sự tự hào nhiều hơn là chỉ nằm im trong tài khoản tiết kiệm.

Theo Shepicksuppennie

Nỗi khổ tuổi 35: Khủng hoảng độ tuổi chưa kịp đi qua thì làn sóng AI đã ập tới, không nắm được ‘mật mã làm giàu’, đời này coi như mãi ì ạch!

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 quán cà phê phủ đỏ cờ hoa, rực rỡ nhất Hà Nội ngay lúc này!

10 quán cà phê phủ đỏ cờ hoa, rực rỡ nhất Hà Nội ngay lúc này! Nổi bật

Hé lộ xế hộp tiền tỷ vừa về tay Chi Pu, "người bạn đồng hành" mới đặc biệt thế nào?

Hé lộ xế hộp tiền tỷ vừa về tay Chi Pu, "người bạn đồng hành" mới đặc biệt thế nào? Nổi bật

Hoa hậu từ bỏ danh hiệu sau một đêm đăng quang

Hoa hậu từ bỏ danh hiệu sau một đêm đăng quang

19:24 , 20/08/2025
Không phải Sơn Tùng M-TP, đây là ca sĩ đầu tiên có 4 MV vượt 300 triệu lượt xem

Không phải Sơn Tùng M-TP, đây là ca sĩ đầu tiên có 4 MV vượt 300 triệu lượt xem

19:22 , 20/08/2025
"Chú chó có chết không?" là gì mà lượt tìm kiếm tăng 2000% chỉ sau 2 ngày?

"Chú chó có chết không?" là gì mà lượt tìm kiếm tăng 2000% chỉ sau 2 ngày?

19:03 , 20/08/2025
Hồi kết cho drama túi fake của Hương Liên: Seller tung bằng chứng, chính chủ có động thái lạ

Hồi kết cho drama túi fake của Hương Liên: Seller tung bằng chứng, chính chủ có động thái lạ

18:34 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên