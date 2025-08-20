Thoát nợ ở tuổi 35, vợ chồng tôi nhận ra 3 sự thật phũ phàng về tiền bạc

Chia sẻ trên trang Shepicksuppennie

Mười năm trước, chúng tôi mua căn nhà đầu tiên trong đời. Từ đó, chuyện trả nợ gần như trở thành "trục xoay" trong hành trình tài chính của cả hai vợ chồng.

Suốt khoảng thời gian đó cho đến nay, chúng tôi đã đi qua nhiều giai đoạn không hề dễ dàng: từ những lần bị công ty cắt giảm nhân sự, hai lần nghỉ thai sản không lương, đến chưa kể hàng loạt biến cố bất ngờ khác. Nhưng vài tháng trước, chúng tôi đã làm được điều mà suốt một thập kỷ luôn ao ước: thoát khỏi nợ nần .

Chúng tôi tưởng rằng, mình đã chạm đích. Nhưng không - đó mới chỉ là bước khởi đầu khi tôi nhận ra 3 sự thật về tiền bạc.

1. Trả hết nợ chưa bao giờ là "điểm kết thúc"

Ngày trả xong khoản nợ nhà, tôi đã nghĩ đời mình bước sang một trang mới - nhẹ nhõm, thoải mái và không còn lo toan nữa. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, chúng tôi nhận ra thoát nợ không có nghĩa là tự do tài chính.

Vì sao? Vì cuộc sống vẫn còn quá nhiều thứ phải lo: chi phí nuôi con tăng vọt, giá cả leo thang, rồi chuyện đầu tư và tiết kiệm cho hưu trí. Nếu chỉ dừng lại ở "trả hết nợ" thì tương lai vẫn rất bấp bênh.

Thực tế, thoát nợ chỉ giống như đặt chân vào vạch xuất phát mới, nơi bạn bắt đầu được quyền xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc hơn.

2. Lập di chúc không chỉ là việc dành cho người giàu

Trước đây tôi từng nghĩ "khi nào giàu có mới cần lo đến chuyện di chúc". Nhưng một lần chứng kiến người thân qua đời, để lại di chúc sơ sài và rất ít tiền, tôi mới thấy cảnh gia đình chia rẽ còn đau lòng hơn cả việc mất mát.

Sự thật là ai cũng nên lập di chúc, dù lớn hay nhỏ. Đó có thể là căn nhà, ít tiền tiết kiệm, hay đơn giản là quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Nếu không chuẩn bị kỹ, những thứ ấy có thể trở thành gánh nặng cho người ở lại.

Chính vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc lập di chúc, chỉ định người giám hộ cho con, và sắp xếp giấy tờ tài sản rõ ràng. Đó không phải là chuyện xa xỉ, mà là trách nhiệm tối thiểu để bảo vệ những người mình yêu thương.

3. Tiền bạc phải gắn liền với giá trị

Sau nhiều năm chỉ cắm đầu trả nợ, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi: "Rốt cuộc, mình muốn dùng tiền để làm gì?". Và câu trả lời là: không chỉ để tích lũy, mà để tạo tác động.

Tác động đầu tiên là cho chính con cái - cho chúng cơ hội học hành, trải nghiệm và bước vào đời với nền tảng vững chắc. Nhưng rộng hơn, chúng tôi muốn đồng tiền của mình có ích cho cộng đồng: dành một khoản nhỏ cho từ thiện hằng tháng, ưu tiên mua hàng tại địa phương, và nói "không" với những món đồ miễn phí nhưng đầy chi phí ẩn (sự lộn xộn, lãng phí, mất thời gian).

Dù không hoàn hảo, chúng tôi tin rằng khi đồng tiền được chi tiêu đúng giá trị, nó sẽ mang lại niềm vui và sự tự hào nhiều hơn là chỉ nằm im trong tài khoản tiết kiệm.

