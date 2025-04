Thời cơ tăng tốc bứt phá của MobiFone

Đột phá với các dịch vụ số và triển khai 5G

Hiện nay, khách hàng mong muốn một hệ thống viễn thông ổn định, tốc độ cao và dịch vụ đa dạng, không chỉ dừng lại ở thoại và nhắn tin mà còn bao gồm các giải pháp số phục vụ đời sống và công việc. Trước thực tế này, MobiFone đã có những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao vùng phủ sóng, cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai mạng 5G để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của MobiFone là mở rộng vùng phủ sóng, đảm bảo kết nối di động ổn định trên phạm vi toàn quốc, từ đô thị đông đúc đến những vùng sâu, vùng xa.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ thoại, nhắn tin và dữ liệu di động, MobiFone đã đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng mạng lưới. Tổng công ty liên tục triển khai các trạm thu phát sóng (BTS) mới, tối ưu hóa mạng lưới, đồng thời cải thiện khả năng truyền tải dữ liệu.

Mạng 5G đang là xu hướng phát triển tất yếu của ngành viễn thông toàn cầu. Ngày 26/3/2025, MobiFone công bố chính thức cung cấp dịch vụ 5G, giai đoạn đầu tập trung tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn. Trong thời gian tới, MobiFone sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, hướng đến mục tiêu phủ sóng 5G đến từng địa bàn xã thuộc 63/63 tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc. Với 5G, khách hàng sẽ được trải nghiệm tốc độ truy cập nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng hỗ trợ nhiều dịch vụ công nghệ cao.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, MobiFone công bố trên 100 sản phẩm, bao phủ 8 lĩnh vực trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số quốc gia, bao gồm: Sản xuất công nghiệp, thành phố thông minh, năng lượng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và du lịch thông minh. MobiFone cũng cung cấp các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh cá thể trong dòng chảy tiến tới xã hội số.

Bên cạnh việc mở rộng vùng phủ sóng, MobiFone còn phát triển mạnh các giải pháp số giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả làm việc của khách hàng. Những sản phẩm như MobiFone Meet (họp trực tuyến), mobiAgri (nền tảng hỗ trợ nông nghiệp số), và mobiEdu (hệ thống giáo dục trực tuyến) đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm này, cải tiến công nghệ và nâng cao giá trị dịch vụ.

Quản lý an toàn và hiệu quả hơn

Năm vừa qua, MobiFone đã dồn lực đầu tư, nâng cấp, mở rộng hạ tầng Data center và Cloud đồng thời tối ưu, tái quy hoạch, cải thiện chất lượng kiến trúc hạ tầng mạng vô tuyến, mở rộng dung lượng mạng truyền dẫn để đảm bảo hiệu quả cho các dự án đầu tư và tối ưu chi phí vận hành khai thác mạng lưới. Việc này không chỉ giúp nâng cao chất lượng viễn thông mà còn đảm bảo an ninh thông tin cho khách hàng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển các dịch vụ số an toàn.

Khi các dịch vụ viễn thông, tài chính số, dữ liệu đám mây ngày càng mở rộng, nguy cơ về tấn công mạng, lộ dữ liệu cá nhân và tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gia tăng. MobiFone phát triển một hệ sinh thái số an toàn, nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng, bảo mật thông tin và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng.

Định hướng chiến lược của MobiFone trong giai đoạn mới là phát triển một hạ tầng mạng an toàn, ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, đẩy nhanh các quy trình kiểm soát an ninh, ngăn chặn các hành vi gian lận viễn thông, nâng cao khả năng giám sát hệ thống để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Hướng tới tương lai bền vững và phát triển

MobiFone không chỉ đối diện với những thách thức của thị trường viễn thông mà còn tận dụng các cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn. Bằng việc đầu tư vào hạ tầng mạng lưới, mở rộng vùng phủ sóng, phát triển các dịch vụ số và triển khai mạng 5G, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

MobiFone tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ số, với các giải pháp tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing) để tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Xu hướng cá nhân hoá cũng được MobiFone đề cao thông qua việc triển khai phân tích các kênh tương tác, hành vi di chuyển; phân nhóm khách hàng truyền thống và khách hàng số; phân loại thuê bao sử dụng cho người và cho thiết bị.

Hiện nay, MobiFone đang có điều kiện thuận lợi để giải quyết những bài toán lớn về an toàn thông tin, an ninh mạng, cũng như phát triển các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực của Tổng công ty, tái thiết theo hướng tinh gọn - mạnh - hiện đại. Nhờ đó, MobiFone sẽ thuận lợi hiện thực hóa các mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái số thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, từ hạ tầng viễn thông an toàn, dịch vụ Chính phủ số, Quốc gia số, cho đến các ứng dụng giám sát và điều phối thông tin một cách hiệu quả hơn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và xã hội.

Với chiến lược rõ ràng và quyết tâm đổi mới, MobiFone đang có cơ hội hiện thực hóa quyết tâm "Tăng tốc - Đột phá - Vươn mình", trở thành Tập đoàn công nghệ số hàng đầu Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.