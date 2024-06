Thời điểm vàng để sở hữu căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản tại dự án The Minato Residence

Hiện tại những dự án căn hộ cao cấp với chất lượng xây dựng vượt trội cùng những giá trị gia tăng vô hình giúp nâng tầm đẳng cấp sống đang được nhiều người dân TP Hải Phòng lựa chọn. Đặc biệt là với những dự án căn hộ cao cấp đã được xây dựng xong để khách hàng có thể an tâm kiểm chứng về chất lượng xây dựng và chất lượng quản lý vận hành như dự án căn hộ chuẩn Nhật Bản The Minato Residence do công ty TNHH Minato Việt Nam đến từ Nhật Bản đầu tư xây dựng tọa lạc tại Khu đô thị Waterfront city, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng đang được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.



Thời điểm vàng để mua căn hộ cao cấp The Minato Residence

The Minato Residence là dự án căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản tại Hải Phòng, gồm hai tòa nhà cao 26 tầng với 924 căn hộ. Đây là dự án hưởng trọn những giá trị sống của cộng đồng thịnh vượng hiện hữu sẵn có với sự kết hợp tinh tế giữa phong cách kiến trúc Nhật hiện đại, hòa hợp cùng không gian cảnh quan xanh mát xung quanh. Hiện dự án đã hoàn thành xong phần xây dựng, khu vực cảnh quan cùng tiện ích dự án nên khi lựa chọn mua căn hộ tại thời điểm này khách hàng không chỉ được trực tiếp đi thăm quan căn hộ thực tế để kiểm chứng về mặt chất lượng mà còn được nhận bàn giao căn hộ sớm để ở hoặc đầu tư khai thác cho chuyên gia nước ngoài thuê hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn.

The Minato Residence đã hình thành cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp

Với mong muốn kiến tạo một cộng đồng gắn kết, đồng thời đem đến cho cư dân những trải nghiệm sang trọng, hiện đại và đáp ứng đa dạng nhu cầu, The Minato Residence sở hữu hệ thống tiện ích nội khu toàn diện với bể bơi, phòng tập Gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em, khu công viên hoa anh đào xanh mát… Bên cạnh đó, ở đây còn có tiện ích vô hình là chuỗi sự kiện thể thao, giao lưu văn hóa góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân. Điểm đặc biệt tại The Minato Residence cư dân được sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích này theo phí quản lý. Tính đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều hoạt động văn hóa theo mùa được triển khai tại đây như lễ hội Haloween, sự kiện trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, Tết trung thu… được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng cư dân trong và ngoài nước khi sinh sống tại đây.

Cư dân được sử dụng miễn phí các tiện ích và các chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa tại The Minato Residence

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản với ưu đãi lớn tại sự kiện bán hàng Big event ngày 15.6.2024

Với những ưu điểm vượt trội về uy tín của chủ đầu tư, sự an tâm về chất lượng xây dựng và sự hài lòng về chất lượng quản lý vận hành, thời gian qua không chỉ có khách hàng là người Việt Nam mà còn rất nhiều chuyên gia nước ngoài đã lựa chọn mua và sở hữu căn hộ The Minato Residence. Theo lời một khách hàng đến từ Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi làm việc lâu dài tại TP Hải Phòng nên quyết định lựa chọn mua 1 căn hộ tại đây. Tôi đã đi tham khảo rất nhiều dự án và quyết định lựa chọn mua căn hộ tại The Minato Residence vì tôi tin tưởng chất lượng xây dựng, chất lượng quản lý vận hành của Nhật Bản và đặc biệt tôi rất thích cảnh quan và bầu không khí thoáng đãng tại đây."

Nhằm mang tới cơ hội sở hữu dự án căn hộ cao cấp the Minato Residence tới tất cả khách hàng, ngày 15.6.2024 tới đây, Chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Minato Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện bán hàng "Mua nhà liền tay – Trao ngay khóa vàng" với quy mô lớn tại khách sạn Nikko Hải Phòng. Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ đầu tư đặc biệt dành ưu đãi lớn cho khách đặt cọc giao dịch mua căn hộ ngay trong sự kiện với phần quà là một chiếc chìa khóa vàng tương đương 2 chỉ vàng.

Thông tin sự kiện big event mở bán dự án The Minato Residence (Dự án Waterfront City Development):

Thời gian tổ chức: 8:30 sáng thứ 7 ngày 15/06/2024

Địa điểm tổ chức: Khách sạn 5* Nhật Bản Nikko Hotel Hải Phòng.

Địa chỉ: Đường số 1, Khu đô thị Waterfront city, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Hotline: 0936.777.288