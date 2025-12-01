“Thời điểm vàng” trong ngày ăn sữa chua sẽ có tác dụng mạnh gấp đôi để giảm cân và làm đẹp da, ai từng thử đều mê tít

Việc ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng và cả vẻ ngoài. Khi chúng ta nạp quá nhiều đường hoặc tinh bột xấu, cơ thể dễ tích mỡ và tăng cân nhanh hơn. Ngược lại, những bữa ăn giàu chất xơ và protein lại giúp no lâu và hạn chế ăn vặt. Cơ thể gần như "ghi nhớ" mọi thứ được đưa vào mỗi ngày.

Chính vì vậy, duy trì một chế độ ăn khoa học luôn là phương pháp an toàn để giảm cân, cũng như duy trì làn da sáng khỏe. Theo các chuyên gia, có một loại thực phẩm có khả năng làm được cả hai điều này chính là sữa chua. Tuy nhỏ nhưng lợi ích sữa chua mang lại là vô vàn.

Lợi ích của sữa chua có rất nhiều, từ sức khỏe đến ngoại hình nó đều cải thiện được.

Cụ thể, lợi khuẩn trong sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, giúp bụng nhẹ và giảm tích mỡ. Protein giúp no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn lung tung. Các dưỡng chất như vitamin B, canxi và axit lactic lại nuôi da từ bên trong, làm da mịn và đều màu hơn. Nó giống như một món nhỏ nhưng mang hiệu quả kép cho cả dáng lẫn da.

Thời điểm ăn sữa chua giúp tăng hiệu quả

Tuy tốt là vậy, nhưng không phải ai cũng biết thời điểm ăn sữa chua phù hợp để gia tăng lợi ích. Mới đây, trong một nghiên cứu trên tạp chí Beneficial Microbes, các chuyên gia đã có câu trả lời cho vấn đề được nhiều người quan tâm này.

Theo đó, các nghiên cứu cho thấy các chủng lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium có khả năng sống sót cao nhất khi sữa chua được ăn trong bữa hoặc khoảng 30 phút trước bữa ăn . Nếu ăn sau bữa, lượng axit trong dạ dày đang tăng mạnh có thể làm giảm đáng kể số lợi khuẩn đến được ruột.

Điều này đồng nghĩa, sữa chua ăn muộn sẽ mất bớt lợi ích vốn có của nó. Vì vậy, để tận dụng tối đa tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột, thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua là trước hoặc ngay trong lúc bạn dùng bữa.

Thời điểm ăn sữa chua giúp tăng hiệu quả là ăn trong bữa hoặc khoảng 30 phút trước bữa ăn.

Bên cạnh đó, nếu ăn sữa chua đúng cách và đúng thời điểm, cơ thể còn nhận thêm nhiều lợi ích như sau:

1. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhìn chung, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện tiêu hóa. Ăn sữa chua đều đặn có thể giảm đầy hơi, táo bón và khó tiêu. Nó cũng hỗ trợ hấp thu canxi và protein, góp phần duy trì xương chắc khỏe và cơ bắp. Nhờ đó sữa chua giúp cơ thể khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Thêm vào đó, lợi khuẩn trong sữa chua còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hạn chế vi khuẩn có hại. Sữa chua dễ ăn, phù hợp cho mọi lứa tuổi và có thể kết hợp với trái cây hoặc ngũ cốc để tăng dưỡng chất. Ngoài việc tốt cho tiêu hóa, nó còn giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

2. Hỗ trợ giảm cân

Sữa chua là thực phẩm giàu protein và canxi nhưng ít calo, nhờ vậy kiểm soát cân nặng hiệu quả. Protein trong sữa chua tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn vặt giữa các bữa. Canxi còn hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo nhanh hơn, góp phần giảm mỡ thừa. Cho nên sữa chua giúp duy trì năng lượng mà không nạp quá nhiều calo.

Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn và hạn chế tích tụ mỡ. Việc cân bằng vi sinh đường ruột nhờ lợi khuẩn còn giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Kết hợp sữa chua với chế độ ăn hợp lý và tập luyện đều đặn sẽ tăng hiệu quả giảm cân.

Sữa chua là thực phẩm giàu protein và canxi nhưng ít calo, nhờ vậy kiểm soát cân nặng hiệu quả.

3. Làm da sáng mịn hơn

Nhờ chứa nhiều probiotic và axit lactic, sữa chua hỗ trợ cân bằng vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất cho da. Protein và vitamin B trong sữa chua giúp nuôi dưỡng tế bào da, tăng độ đàn hồi và giảm tình trạng khô ráp.

Không chỉ vậy, sữa chua còn có thể dùng trực tiếp trên da như mặt nạ tự nhiên. Axit lactic nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, loại bỏ lớp da sần sùi, mang lại cảm giác mịn màng và sáng hơn. Kết hợp sữa chua với mật ong hoặc trái cây giàu vitamin C còn tăng hiệu quả dưỡng da, đồng thời giữ ẩm và làm dịu vùng da nhạy cảm.

4. Giúp xương khớp chắc khỏe

Sữa chua là nguồn thực phẩm giàu canxi và protein, hai dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe. Canxi trong sữa chua hỗ trợ tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Protein giúp nuôi dưỡng mô xương và cơ, đồng thời cải thiện khả năng vận động, giảm nguy cơ chấn thương khi hoạt động.

Ngoài ra, sữa chua còn chứa vitamin D và các khoáng chất như magiê và kali, góp phần thúc đẩy hấp thu canxi hiệu quả hơn. Lợi khuẩn trong sữa chua cũng giúp tiêu hóa tốt, đảm bảo cơ thể hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu. Việc bổ sung sữa chua hàng ngày còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp xương khớp khỏe mạnh lâu dài.

Sữa chua là nguồn thực phẩm giàu canxi và protein, hai dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe.

Lưu ý khi ăn sữa chua

Khi ăn sữa chua, điều quan trọng là nên chọn sản phẩm phù hợp với cơ thể. Nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường để tránh nạp thêm calo và đường tinh luyện, nhất là với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc tiểu đường. Đọc kỹ nhãn mác để biết lượng đường, chất béo và probiotic có trong sản phẩm.

Thời điểm ăn sữa chua cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ dưỡng chất. Ăn sữa chua vào buổi sáng hoặc như trên bài đã đề cập sẽ giúp cơ thể tốt hơn. Tránh ăn sữa chua khi đói hoàn toàn hoặc ngay sau khi uống thuốc, vì axit trong sữa chua có thể làm giảm hiệu quả một số loại thuốc và gây khó chịu cho dạ dày.

Ngoài ra, cần lưu ý bảo quản sữa chua đúng cách để đảm bảo lợi khuẩn sống còn hoạt động. Sữa chua nên được giữ lạnh, tránh để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng. Người bị dị ứng sữa hoặc không dung nạp lactose cần lựa chọn các loại sữa chua không lactose để tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Theo Indiatimes, Healthline