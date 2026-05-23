Thời gian nghỉ thai sản có tính vào thời gian công tác?

23-05-2026 | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Hà Nội) đỗ viên chức tại trường THCS ngày 01/7/2025, chức danh Kế toán viên, mã ngạch 06.031. Trước đó, bà Hiền đã làm hợp đồng kế toán trường công lập, thời gian đóng BHXH bắt buộc 12 năm 06 tháng, trong đó bà nghỉ thai sản 3 lần, tổng thời gian 18 tháng.

Theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Bà Hiền hỏi, khi thực hiện chuyển xếp lương thì thời gian nghỉ thai sản có phải là thời gian công tác theo đúng quy định, có đóng BHXH bắt buộc không? Bà Hiền được thông báo thời gian thai sản phải trừ, không được tính là thời gian làm việc đúng quy định để chuyển xếp lương. Với thời gian công tác, thời điểm tuyển dụng thì khi chuyển xếp lương, bà Hiền được xếp ở bậc mấy và hệ số bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật lao động hiện hành, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian làm việc thực tế và thời gian công tác liên tục để hưởng các chế độ như phép năm, BHXH và nâng lương.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP , trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Theo đó thời gian để tính làm căn cứ để xếp lương phải phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Hiền liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo thẩm quyền phân cấp quản lý viên chức.

