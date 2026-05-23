Quy định thay đổi thông tin hộ tịch

Theo PV | 23-05-2026 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, trong đó quy định thay đổi thông tin hộ tịch (Điều 19).

1. Thay đổi thông tin hộ tịch là việc cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền ghi nhận biến động thông tin nhân thân của cá nhân khi có lý do chính đáng, đủ điều kiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phạm vi thay đổi thông tin hộ tịch gồm:

a) Thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh khi có đủ căn cứ, điều kiện theo quy định của pháp luật về dân sự;

b) Thay đổi thông tin về quê quán trong nội dung đăng ký khai sinh của người thành niên theo yêu cầu của người đó hoặc trong nội dung đăng ký khai sinh của con chưa thành niên theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ;

c) Thay đổi thông tin về cha, mẹ, dân tộc, quê quán trong nội dung khai sinh của cá nhân khi được nhận làm con nuôi hoặc sau khi chấm dứt việc nuôi con nuôi;

d) Xác định lại dân tộc theo quy định của pháp luật về dân sự; xác định lại dân tộc của trẻ em bị bỏ rơi sau khi xác định được cha đẻ, mẹ đẻ;

đ) Cải chính thông tin hộ tịch đã đăng ký do có sai sót hoặc thông tin không đúng thực tế;

e) Bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu trên bản chính giấy tờ hộ tịch, trong sổ hộ tịch giấy, Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

g) Điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký do chính cá nhân hoặc cha, mẹ hoặc vợ, chồng của cá nhân đó được thay đổi thông tin hộ tịch;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thay đổi thông tin hộ tịch cho các trường hợp sau đây:

a) Đăng ký thay đổi thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam, còn bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc có thông tin trong sổ hộ tịch giấy hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

b) Đăng ký thay đổi thông tin hộ tịch quy định tại các điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều này cho người nước ngoài, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, còn bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc có thông tin trong sổ hộ tịch giấy hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.

Hồ sơ đăng ký hộ tịch được tiếp nhận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật về hộ tịch tại thời điểm tiếp nhận.

Báo Chính phủ

Người dân bị thu hồi 100% đất để làm khu dân cư đô thị, nhưng tiền bồi thường không đủ nộp tiền sử dụng đất tái định cư: Cơ quan chức năng nói gì?

Đã giúp hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết giúp hàng không Việt Nam tiên phong vươn ra toàn cầu

Áp lực giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm

Tổng Giám đốc Hoà Phát: "Mỗi kilogam ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài"

Khám BHYT sau sáp nhập, khi nào được hưởng đúng tuyến?

Từ 24-5, mở nút giao Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu, tài xế cần lưu ý

