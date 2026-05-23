Từ 24-5, mở nút giao Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu, tài xế cần lưu ý

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TPHCM, UBND TP Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông kết nối giữa dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao Long Thành. Đồng thời điều chỉnh phương án thu phí để đưa vào khai thác nút giao này từ ngày 24-5.

Từ ngày 24-5, lối vào khi mở nút giao Long Thành các xe di chuyển trên cao tốc đi về Vũng Tàu

Đây là kết quả trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và cuộc họp về phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 do đoàn công tác Bộ Xây dựng thực hiện ngày 20-5 với sự tham gia của lãnh đạo TPHCM, TP Đồng Nai và nhiều đơn vị liên quan.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các thủ tục liên quan phải được hoàn tất để chính thức tổ chức lưu thông từ ngày 24-5. Song song đó, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn ACV thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành tuyến T24 để đưa vào khai thác đồng bộ với phương án kết nối giao thông tạm tại nút giao Long Thành.

Đây là tuyến thuộc hệ thống giao thông kết nối số 1 và số 2 của dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với mạng lưới cao tốc khu vực.

Bộ Xây dựng đánh giá việc tổ chức kết nối giao thông nút Long Thành nhằm bảo đảm tính liên thông giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với mạng lưới giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với VEC, ACV, Ban Quản lý dự án 85, các ban quản lý dự án của TPHCM và TP Đồng Nai cùng lực lượng CSGT để thống nhất phương án tổ chức giao thông kết nối khai thác tạm tại khu vực nút giao Long Thành - vị trí giao giữa đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ hướng dẫn VEC điều chỉnh phương án thu phí trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống thu phí đồng bộ giữa các dự án. Việc tổ chức thu phí phải bảo đảm khai thác an toàn, thuận lợi, không để xảy ra thất thoát hay lãng phí.

Đối với phương án khai thác lâu dài, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM và UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần 1 và thành phần 3 phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống trạm thu phí tại các dự án thành phần, bảo đảm kết nối đồng bộ và thu phí liên thông giữa các tuyến. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, toàn bộ hệ thống thu phí này phải hoàn thành trong tháng 9-2026 để đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam. Được biết, hiện nay các đơn vị liên quan đang nỗ lực triển khai các công việc liên quan để mở nút giao Long Thành đúng kế hoạch theo yêu cầu. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 54 km, chính thức thông xe toàn tuyến từ chiều tối 18-5 sau khi dự án thành phần 1 được chấp thuận đưa vào khai thác tạm. Trong giai đoạn đầu, tuyến chỉ phục vụ ô tô dưới 9 chỗ, vận tốc khai thác tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.



