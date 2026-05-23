Tổng Giám đốc Hoà Phát: "Mỗi kilogam ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài"

Một quốc gia muốn mạnh phải có những doanh nghiệp mạnh. Một nền kinh tế muốn đi xa thì phải có những doanh nghiệp đủ sức đi ra thế giới. Một đất nước muốn hóa giải bẫy thu nhập trung bình thì không thể chỉ trông chờ vào bộ máy công quyền hay nguồn lực công, mà phải khơi dậy được đầy đủ năng lượng sáng tạo, ý chí làm giàu và trách nhiệm công dân của mỗi người dân, của toàn xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp.

Cùng với việc Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa ra mắt trước quốc dân đồng bào, thông điệp ấy không chỉ là một nhận định, mà còn là niềm tin mạnh mẽ về một Việt Nam đang chuyển mình, sẵn sàng bứt phá và vươn tầm.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết doanh nghiệp tin tưởng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị quốc tế nhiều biến động, với vai trò doanh nghiệp trong TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát cam kết tăng trưởng bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2026-2031, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả đất nước.

Lãnh đạo Hòa Phát cho biết doanh nghiệp này đã chủ động đầu tư dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, khởi công trong năm 2025, sẵn sàng cung cấp sản phẩm ray, phụ kiện đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong năm 2027.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 15% như đã cam kết, lãnh đạo Hoà Phát nhấn mạnh sẽ ưu tiên khai thác tối đa công suất các nhà máy thép hiện có, triển khai thêm dự án mới về sản xuất loại thép chất lượng cao, đặc biệt là nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang được xây dựng.

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, nhà máy có công suất 700.000 tấn/năm. Đến hết tháng 3/3026, dự án đã hoàn thành 35% tiến độ và dự kiến ra sản phẩm ray đường sắt tốc độ cao vào quý I/2027 nhằm kịp thời phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia về đường sắt.

Theo ông Thắng, dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất nằm trong chuỗi giá trị dài hạn của Hòa Phát – nối tiếp từ thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), container, đến các sản phẩm công nghiệp đặc thù. Sản phẩm ray được sản xuất ra có nhiều loại, không chỉ dùng cho đường sắt cao tốc, mà còn dùng cho đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng, cảng biển, cầu trục.

Tổng Giám đốc Hòa Phát nhấn mạnh dự án thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp này đồng hành cùng Chính phủ khi dịch chuyển sang sản xuất nhiều loại thép chất lượng cao không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, mà để phục vụ chiến lược công nghiệp hóa quốc gia.

"Chúng tôi đầu tư nhà máy vì một điều đơn giản: Nếu không ai làm, thì Việt Nam sẽ không bao giờ có ngành công nghiệp đường sắt thực sự. Mỗi kilogam ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài", ông Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Ngoài thép và hạ tầng công nghiệp, Hòa Phát cũng mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực nông nghiệp, điện máy gia dụng và bất động sản. Trong mảng nông nghiệp, doanh nghiệp cho biết đang tối ưu hệ thống trang trại, nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, hướng tới mục tiêu đạt quy mô 900.000 heo thương phẩm mỗi năm, công suất thức ăn chăn nuôi 1 triệu tấn/năm và sản lượng 336 triệu quả trứng gà sạch vào năm 2030.

Dự án nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Ở lĩnh vực điện máy gia dụng, Hòa Phát đẩy mạnh nội địa hóa các linh kiện có giá trị cao như bình áp, dây điện nguồn, mâm từ, đồng thời hướng tới tự chủ nghiên cứu và sản xuất bo mạch điện tử cho bếp từ cùng nhiều sản phẩm điện lạnh, gia dụng khác.

Trong khi đó, ở mảng bất động sản, tập đoàn đang triển khai nhiều khu công nghiệp mới tại Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đặc biệt, Tập đoàn tham gia liên danh chủ đầu tư thực hiện một số dự án trọng điểm của Hà Nội như dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, dự án khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm (Đông Anh), công viên Phú Thượng (dự án thành phần của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng),…Đưa ra một số đề xuất với Chính phủ nhiệm kỳ mới, ông Thắng kỳ vọng các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng thời gian tới sẽ được giải quyết nhanh hơn để không bỏ lỡ các thời cơ phát triển.

Bên cạnh đó, để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, ông Thắng mong muốn Chính phủ tạo được môi trường phát triển toàn diện cho doanh nghiệp. Sự ủng hộ từ Chính phủ sẽ giúp nuôi dưỡng, hình thành được các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Tôi không nói đến bảo hộ theo kiểu xin – cho, mà là chính sách đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và đầu ra ổn định cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đối với những ngành mà nền kinh tế Việt Nam cần hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, cần có biện pháp phù hợp, để họ có thời gian trưởng thành và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Điều này bao gồm luật lệ minh bạch, kinh tế vĩ mô ổn định (lãi suất, tỷ giá, chi phí logistics...) để doanh nghiệp có thể dự báo, đầu tư, và đi đường dài", ông Nguyễn Việt Thắng nói.

Lãnh đạo Hòa Phát khẳng định doanh nghiệp tư nhân có thể làm những việc mà trước kia chỉ có Nhà nước làm - miễn là họ có năng lực, có sự minh bạch và cam kết dài hạn. Vốn tư nhân có thể huy động, công nghệ có thể mua. Nhưng chỉ Nhà nước mới có thể xác lập và thúc đẩy chiến lược dài hạn của cả ngành, cả lĩnh vực trong 20 hay 30 năm nữa.

"Hoà Phát không xin cơ chế đặc biệt, chúng tôi chỉ xin được đứng trong hàng ngũ những đơn vị có năng lực tham gia vào chiến lược công nghiệp hóa của đất nước", Tổng Giám đốc Hòa Phát chia sẻ.