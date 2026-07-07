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Thời hạn hoàn vé, mức bồi thường cho khách bị chậm, hủy chuyến bay

| | Thị trường

Nhiều quy định mới về quyền lợi của hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, lần đầu tiên thời hạn hoàn vé được quy định cụ thể theo từng phương thức thanh toán, mức bồi thường được điều chỉnh tăng...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 48/2026 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 208/2026 về vận tải hàng không. Thông tư này thay thế Thông tư số 81/2014 về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không, đồng thời thay thế Thông tư số 14/2015 quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại.

Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư số 48 là lần đầu tiên quy định rõ thời hạn hoàn vé trong từng trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy, thay đổi lịch bay hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển. Trước đây, Thông tư số 14/2015 chỉ quy định về cơ chế bồi thường ứng trước không hoàn lại mà chưa có hướng dẫn cụ thể về thời gian hoàn tiền cho hành khách.

Hành khách đi máy bay chậm, hủy chuyến được nâng mức bồi thường.

Theo quy định mới, đối với các trường hợp thuộc diện được hoàn vé theo Nghị định số 208/2026, hãng hàng không phải hoàn tiền trong thời hạn tối đa 21 ngày nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 14 ngày nếu hoàn bằng phiếu thanh toán (voucher); 45 ngày nếu hoàn qua thẻ tín dụng và 30 ngày nếu hoàn thông qua hệ thống đại lý.

Đối với vé mua qua đại lý , đại lý có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận được tiền từ hãng hàng không.

Bên cạnh quy định về hoàn vé, Thông tư 48 cũng điều chỉnh tăng mức bồi thường ứng trước không hoàn lại đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Cụ thể, đối với các chuyến bay nội địa, mức bồi thường được nâng lên 220.000 đồng, 330.000 đồng và 440.000 đồng tùy theo cự ly. Đối với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường tương ứng là 28 USD, 55 USD, 88 USD và 165 USD, tăng khoảng 10% so với quy định trước đây. Hãng hàng không được phép chi trả mức bồi thường cao hơn mức tối thiểu nếu thấy cần thiết.

Thông tư mới cũng mở rộng quy định, hướng dẫn các hình thức bồi thường. Ngoài tiền mặt và chuyển khoản, hành khách có thể nhận bồi thường qua dịch vụ thanh toán điện tử , điểm thưởng khách hàng thường xuyên, vé miễn cước, phiếu thanh toán (voucher), chứng từ bồi hoàn hoặc các hình thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thông tư số 48 cũng làm rõ hơn trách nhiệm của hãng hàng không trong việc cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại.

Hãng hàng không cũng có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của hành khách liên quan đến việc bồi thường ứng trước không hoàn lại và phải trả lời trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. Các hãng phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về việc chi trả bồi thường đối với trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy hoặc chậm kéo dài.

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Theo Ngọc Mai

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