Thói quen kỳ lạ của các thiên tài trên thế giới: Chải tóc hàng trăm lần trong ngày, vừa chơi đàn vừa khóc

Charles Dickens

Ngoài việc là một trong những nhà cải cách xã hội vĩ đại nhất London thời Victoria, Charles Dickens cũng là một tiểu thuyết gia với số lượng tác phẩm đồ sộ. Nhưng ít ai biết những thói quen kỳ lạ của ông. Một nhân viên tiết lộ rằng Dickens không thích để tóc loà xoà, nên ông luôn mang theo bên mình một chiếc lược và chải tóc hàng trăm lần một ngày. Ông cũng tỉ mỉ một cách thái quá về công việc nghiên cứu của mình. Các chuyên gia cho rằng ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, hoặc thậm chí là động kinh.

Ngoài ra, trong khi làm việc, ông vừa đi vừa soạn thảo văn bản và đọc lại lời văn cho một trợ lý của mình, đó cũng là người thay ông làm những công việc liên quan tới viết lách. Đôi khi, họ phải nghiên cứu từng câu chữ nhiều lần để chỉnh sửa, gọt giũa thật kỹ trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo.

Thomas Edison

Những người muốn trở thành cộng sự nghiên cứu với Thomas Edison phải trải qua quá trình phỏng vấn cực kỳ khó khăn. Edison thậm chí sẽ quan sát cách ăn uống của người cộng sự. Ví dụ như ông sẽ giám sát kỹ lưỡng cách ứng viên ăn súp để kiểm tra xem liệu các ứng viên có nêm nếm gia vị vào đồ ăn trước khi ăn không. Nếu ứng viên thêm muối vào món súp trước khi ăn, Edison sẽ loại họ ngay lập tức. Mục đích của bài kiểm tra là để loại bỏ những người mà suy nghĩ tính toán quá nhiều trước khi bắt tay vào làm việc, bởi đó chính là thứ giết chết sự đổi mới.

Edison cũng là một trong số những thiên tài ngủ rất ít. Cụ thể, ông áp dụng giấc ngủ đa pha, là phương pháp ngủ nhiều hơn 2 lần mỗi ngày để tối đa hoá số thời gian thức.

Stephen King

Stephen King có một quan điểm rất khắt khe về ngữ pháp, ông từng mỗi ngày soạn thảo 2000 chữ mà không sử dụng trạng từ. Đây cũng là bí kíp cho thành công của ông.

Trong cuốn sách On writing: A memoir of the Craft, Stephen King viết: “Tôi tin rằng con đường dẫn đến địa ngục được xây dựng bởi các trạng từ, và tôi sẽ trèo lên mái nhà để nói thật to cho mọi người biết về điều này”. Ông cũng tuyên bố rằng trạng từ làm mất đi tính chi tiết và đặc thù của toàn bộ câu. Ông viết: “Trạng từ được tạo ra bởi nhà văn mang tư duy hèn nhát”.

Stephen King còn sở hữu một lượng tác phẩm đồ sộ, tác phẩm của ông thường có mặt trong danh sách Sách bán chạy nhất của New York.

Nikola Tesla

Nếu không có Tesla, có lẽ toàn nhân loại sẽ không hiểu biết gì về điện học. Tesla từng nộp hơn 300 bằng sáng chế cho các phát minh như nam châm điện, radio và động cơ xoay chiều. Tuy nhiên ông cũng có những thói quen kỳ lạ khi về già.

Được biết, Tesla bắt đầu làm việc từ 3 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Thói quen này đã khiến ông bị suy nhược tinh thần ở độ tuổi 25. Nhưng sau đó ông vẫn nỗ lực và làm việc theo thời gian biểu đó trong suốt 38 năm không ngừng nghỉ. Ông không có vợ và rất yêu quý chim bồ câu. Đặc biệt, ông không thích những người phụ nữ thừa cân hoặc bất kỳ loại trang sức nào (nhất là ngọc trai).

Albert Einstein

Mặc dù là một thiên tài, nhưng từ nhỏ ông đã mắc chứng chậm nói, thường xuyên gặp khó khăn trong sử dụng ngôn ngữ. Hơn nữa, ông còn là một đứa trẻ bướng bỉnh và không chịu nghe lời. Điều này khiến cha mẹ ông vô cùng lo lắng. Tuy vậy, Einstein nhận định chính những thiệt thòi trên đã cho ông nhiều cơ hội để suy ngẫm về các nguyên tố căn bản trong cuộc sống, như không gian và thời gian. Sự chiêm nghiệm này đã khiến ông đặt ra vô vàn câu hỏi, nhờ đó mà những đột phá khoa học như thuyết tương đối được ra đời.

Einstein có những thói quen kỳ quặc của riêng mình. Tài xế của ông tiết lộ rằng ông từng cầm một con châu chấu trên mặt đất và ăn nó. Kỳ lạ hơn, ông thường mang theo cây vĩ cầm trong những chuyến đi ngắm chim. Khi đó ông sẽ vừa chơi đàn và vừa khóc.

Sigmund Freud

Là người tiên phong trong lĩnh vực khoa học thần kinh, Freud đã cung cấp một thế giới quan sâu sắc về tiềm thức, thay đổi cách tiếp cận của các nhà tâm lý học đối với tâm trí con người. Tài giỏi là vậy, nhưng ông lại nghiện nicotine và cocaine. Cơn nghiện của ông bắt đầu từ rất sớm, và ông hút thuốc gần như liên tục. Một người bạn thân và bác sĩ cuối cùng đã cảnh báo Freud rằng hút xì gà quá độ sẽ gây ra chứng rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Freud đã cố gắng từ bỏ, nhưng không thể. Ông viết: “Sau khi bỏ thuốc, lòng tôi trở nên nặng trĩu, cùng với đó là sự đè nén trong tâm can với những hình ảnh hấp hối và sự từ biệt cõi đời”. Sau khi trải qua 33 ca phẫu thuật miệng và hàm để điều trị bệnh ung thư, ông vẫn không thể từ bỏ thói quen này.

Agatha Christie

Agatha Christie là tác giả của 66 tiểu thuyết trinh thám và 14 tập truyện ngắn. Nhưng bà lại không viết truyện trên bàn giấy. Thực tế, bà chưa bao giờ có một phòng làm việc riêng. Bà đã viết tác phẩm Murder on the Orient Express ở trong phòng của khách sạn. Và thay vì viết chữ, bà sử dụng máy đánh chữ để soạn thảo. Bà thường viết truyện vào bất kỳ lúc nào bà muốn, đôi khi ở trong bếp hoặc trong phòng ngủ. Ngoài ra, bà thường sáng tác truyện trước khi có cốt truyện.