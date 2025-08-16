Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời tiết TP HCM hôm nay, 16-8: Chiều và tối dự báo mưa dông, có việc cần thiết hãy ra đường

16-08-2025 - 16:18 PM | Xã hội

Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì hoạt động, có mưa dông, cục bộ có mưa to.

Hôm nay (16-8), thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo chung nhiều mây, có nắng gián đoạn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 16-8: Chiều và tối dự báo mưa dông, có việc cần thiết hãy ra đường- Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa nhiều về chiều

Đài Khí tượng Thủy văn cũng dự báo độ ẩm hôm nay trung bình dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ. Trong khi đó, khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Người dân cần lưu ý: trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này. Trời có nắng gián đoạn vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Khánh Hoà đến TP HCM cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5 m.

Theo Ái My

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Tuyên án chung thân Nguyễn Hữu Thạnh "Mr Thanh Lawyer"

Tuyên án chung thân Nguyễn Hữu Thạnh "Mr Thanh Lawyer" Nổi bật

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

15:59 , 16/08/2025
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

15:25 , 16/08/2025
Bắt tạm giam kế toán Nguyễn Khương Hoàng

Bắt tạm giam kế toán Nguyễn Khương Hoàng

15:15 , 16/08/2025
Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

13:52 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên