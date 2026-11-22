Người đã hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP được bổ nhiệm hoặc bố trí làm Ấp đội trưởng trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày nghỉ việc thì có phải hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận hay không, văn bản nào quy định?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ đã quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Theo đó, chức danh Thôn đội trưởng không phải là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 185/2025/NĐ-CP.

Do vậy, đối tượng tinh giản biên chế đã nghỉ việc và hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu trong thời hạn 60 tháng được bố trí làm Thôn đội trưởng thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận.