Thông báo Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ cho biết, Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra số 318/KL-TTCP ngày 18/6/2026 về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nội dung.

Một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại kết luận thanh tra là việc nhà thầu chính, nhà thầu phụ ký hợp đồng giao cho nhà thầu khác thực hiện một phần công việc thuộc các gói thầu khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận.

Theo đó, tại Gói thầu XD02 thuộc Dự án thành phần 2, Thanh tra Chính phủ xác định Nhà thầu TCT 36 - CTCP chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu.

Đồng thời nhà thầu liên danh ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Đối với Dự án thành phần 3, kết luận thanh tra xác định tại Gói thầu 5.6 và Gói thầu 5.10 có nhiều trường hợp nhà thầu chính, nhà thầu phụ ký hợp đồng giao cho nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tại Gói thầu 5.10, hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh Vietur dự thầu bằng đồng tiền nước ngoài đối với một phần giá trị dự thầu, nhưng bên mời thầu không phát hiện để làm rõ; hợp đồng được ký và sử dụng đồng tiền thanh toán bằng USD không đúng quy định.

Kết luận thanh tra nêu, sai sót này có nguy cơ gây thất thoát cho ACV khi phải thanh toán bằng USD theo tỷ giá tại thời điểm thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà thầu phụ, đặc biệt là hành vi chuyển nhượng thầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo phương châm "làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa hành vi chuyển nhượng thầu tại các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vi phạm quy định tại khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013; vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, đồng tiền thanh toán theo Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định có liên quan.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra này cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác tại các gói thầu nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra (nếu có) và các vấn đề liên quan đến các công trình, dự án quan trọng quốc gia theo thẩm quyền, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết luận thanh tra cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND thành phố Đồng Nai cùng các chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và ACV, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật./.