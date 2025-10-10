Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở trên mức Báo động 3.

Khuya ngày 9/10, Trung tâm khí tượng Quốc gia phát cảnh báo, hiện lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở trên mức Báo động 3 khoảng 1,3m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức Báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống. Lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm ở trên mức Báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên Báo động 3.

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở trên mức Báo động 3.

Thông báo khẩn: Bắc Ninh, Hải Phòng... đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên bị nhấn chìm trong biển nước (Ảnh: Như Hoàn).

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3 trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành phố


Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
thông báo khẩn

