Thông báo khẩn: Tuyệt đối không để người dân tỉnh này ra đường từ 18 giờ tối nay





Toàn tỉnh Gia Lai dự kiến sơ tán 93.400 hộ dân

Tối 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp với các sở, ban, ngành và các xã, phường về công tác phòng chống bão số 13..

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 13, tỉnh Gia Lai đã tập trung cao độ triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và đoàn kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, toàn tỉnh dự kiến sơ tán 93.400 hộ dân với hơn 340.000 nhân khẩu.

Tính đến 18 giờ ngày 5/11, tỉnh Gia Lai đã thực hiện sơ tán hơn 2.200 hộ với gần 7.000 người. Hiện 27 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn chưa có cập nhật số liệu trên phần mềm về số liệu di dời dân.

Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch gần 50.000 ha lúa, 31.000 ha ngô, 19.200 ha rau các loại, 248 tấn cá, tôm lồng bè.

Toàn tỉnh có 283 hồ chứa, trong đó phía Đông có 164 hồ chứa, đạt 48% dung tích thiết kế, phía Tây tỉnh có 119 hồ, đạt 76% dung tích thiết kế. Phía Đông tỉnh có 15 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực có nguy cơ sạt lở thấp và 7 khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi sạt lở.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tàu thuyền tại cảng Quy Nhơn chiều 5/11 (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các điểm cầu trên địa bàn khẩn trương báo cáo tình hình kiểm tra, triển khai phương án ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các địa phương phải quyết liệt trong công tác di dời, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cần bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo dừng thi công các công trình, tháo dỡ cần cẩu tại các dự án xây dựng để tránh rủi ro trong mưa bão. Đối với hồ, đập thủy lợi, thủy điện, yêu cầu các đơn vị chủ động xả lũ sớm, điều tiết hợp lý, tránh tình trạng hạ du ngập lụt trong khi thượng nguồn vẫn xả lũ dồn dập.

“Nếu xảy ra tình trạng hạ du ngập lụt do thủy điện xả lũ bất hợp lý, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm ở mức độ “hành vi giết người”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đường đi của bão sẽ hướng thẳng Quy Nhơn

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận tinh thần quyết liệt phòng chống bão của tỉnh Gia Lai. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Gia Lai có rất nhiều sáng kiến, trong đó có việc di dời người dân về nơi an toàn. Việc tỉnh hỗ trợ người dân di dời và kích hoạt kịch bản ứng phó cao hơn mức cảnh báo đã thể hiện sự chủ động rất lớn trong công tác phòng, chống.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, bão số 13 rất mạnh, di chuyển nhanh, tăng cấp trong di chuyển, thời điểm hiện tại, sức gió không có dấu hiệu suy giảm. Đường đi của bão sẽ hướng thẳng Quy Nhơn. Từ trưa 6/11 bắt đầu mưa to. Dự báo, tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền, gặp triều cường, vì vậy, vùng ven biển khả năng nước dâng rất cao, lên 7-8 m.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến hết chiều 6/11 phải thực hiện xả nước mức tối đa để đảm bảo an toàn vùng hạ du trong bão và mưa lũ. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6/11. Đặc biệt, từ 18 giờ ngày 6/11, tuyệt đối không cho người dân ra đường ở khu vực phía Đông", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ngoài Quy Nhơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, phía Tây tỉnh Gia Lai, gió có thể giật cấp 9 đến cấp 11. Vì vậy, khu vực này cũng cần triển khai ngay các giải pháp ứng phó kịp thời.