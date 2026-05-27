Những điểm mới của Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7

Việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ Deepfake để giả mạo thông tin, thao túng nhận thức xã hội có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Ảnh internet.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, các hoạt động tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc; việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ Deepfake để giả mạo thông tin, thao túng nhận thức xã hội có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi.

Điều đáng lo ngại là các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân; tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước.

Thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ

Một trong những điểm đột phá của Luật An ninh mạng năm 2025 là việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và hiện đại về công tác quản lý Nhà nước đối với an ninh mạng từ “xử lý, khắc phục hậu quả” sang “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn từ sớm, từ xa” các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Đáng chú ý, lần đầu tiên khái niệm “an ninh dữ liệu” được xác định là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng.

Luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi liên quan đến an ninh quốc gia; nghiêm cấm các hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo đảm an toàn dữ liệu trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và mạng xã hội có trách nhiệm xử lý thông tin vi phạm pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý không quá 6 giờ.

Đây là quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tin giả, lừa đảo trực tuyến, thông tin độc hại và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Đồng thời bổ sung khung pháp lý bước đầu đối với quản trị trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số mới nổi; nghiêm cấm việc lợi dụng AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh, lời nói hoặc tạo dựng thông tin sai sự thật nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bảo vệ trẻ em, người yếu thế trên môi trường mạng

Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước trong việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên môi trường số.

Đối với trẻ em và nhóm yếu thế, Luật yêu cầu các nền tảng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế và vận hành hệ thống.

Chủ động rà quét, phát hiện, ngăn chặn nội dung độc hại, thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và người dùng dễ bị tổn thương trên môi trường mạng.

Theo cơ quan chức năng, Luật An ninh mạng năm 2025 không hạn chế quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm.

Pháp luật chỉ xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc gây phương hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.