Mức đóng BHXH mới của chủ hộ kinh doanh từ 1-7

Theo D.Thu | 27-05-2026 - 09:46 AM | Xã hội

Từ 1-7, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH sẽ đóng theo mức tự lựa chọn, căn cứ mức lương cơ sở mới áp dụng trên cả nước.

Từ ngày 1-7, chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia bảo BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ sẽ đóng từ 632.500 đồng đến 12,65 triệu đồng mỗi tháng, sau khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh sẽ đóng BHXH bắt buộc từ 632.500 đồng/tháng từ ngày 1-7. Ảnh: BHXH Hà Nội

Theo Luật BHXH 2024, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người tham gia được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, với mức thấp nhất bằng mức tham chiếu tại thời điểm đóng và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu.

Trong giai đoạn chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở.

Ngày 15-5-2026, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở từ ngày 1-7 là 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Mức đóng BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh gồm 3% tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản và 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Tổng mức đóng hằng tháng tương đương 25% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Với mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng một tháng, số tiền đóng thấp nhất là 632.500 đồng/tháng. Trường hợp chọn mức tối đa bằng 20 lần mức tham chiếu, số tiền đóng cao nhất là 12,65 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1-7, chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sẽ đóng theo mức do mình lựa chọn, trong khoảng từ 632.500 đồng đến 12,65 triệu đồng mỗi tháng.

Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài việc được lựa chọn mức tiền lương làm căn cứ đóng, chủ hộ kinh doanh cũng có thể chọn phương thức đóng theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy nhu cầu.

Theo D.Thu

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

