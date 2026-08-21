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Thông báo mới từ cơ quan Thuế: 30 ngày nữa, loạt cá nhân sau đây sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 3 thành phố Huế vừa có thông báo cho loạt cá nhân là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Theo loạt thông báo của Thuế cơ sở 3 thành phố Huế, 11 doanh nghiệp được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 90 ngày kể từ thời điểm cơ quan thuế ban hành thông báo về tình trạng hoạt động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này chưa làm thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu doanh nghiệp không khôi phục mã số thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không đưa số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật.

Danh sách 11 trường hợp được cơ quan thuế thông báo

Tên doanh nghiệpĐại diện pháp luậtNgày tháng năm sinh
Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Thương mại Triệu MẩnPhan Tuấn Dủ28/09/1979
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 256Trần Văn Vũ04/05/1991
Doanh nghiệp tư nhân Nhà hàng Bà ChínhPhan Thị Chính06/07/1963
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bảo VânNguyễn Văn Lắm07/09/1991
Công ty TNHH Công nghệ xanh Smarthome HsolarPhùng Hải Hà08/05/1983
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Khải HưngTrần Quốc Kha02/02/1983
Doanh nghiệp tư nhân Thành Long GiaPhạm Minh10/10/1980
Công ty TNHH Một thành viên Minh HạnhPhạm Văn Phương27/02/1979
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và May mặc Nguyên GiangLê Thị Hồng Liên01/05/1984
Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Pháp VânNguyễn Định Pháp01/01/1985
Công ty TNHH Một thành viên DL WindowsTrần Duy Lũy20/02/1994

Loạt văn bản trên là thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đây là bước cảnh báo trước, không đồng nghĩa 11 cá nhân đã bị áp dụng biện pháp này ngay tại thời điểm thông báo.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp thuộc diện phải thông báo trước, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trước 30 ngày và đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử.

Nếu hết thời hạn mà người nộp thuế chưa khắc phục, cơ quan thuế mới gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tới hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người nộp thuế và người bị tạm hoãn xuất cảnh.

Với trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, quy định mới cho phép một khoảng thời gian để doanh nghiệp chủ động khắc phục trước khi biện pháp hạn chế xuất cảnh được áp dụng.


Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

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