Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân trong năm 2025

Theo Luật Căn cước 2023, việc cấp, đổi và thời hạn sử dụng thẻ căn cước của công dân có sự thay đổi quan trọng, đặc biệt liên quan đến nhóm tuổi phải cấp đổi thẻ và các trường hợp được cấp thẻ vô thời hạn từ năm 2025 trở đi.

Những tuổi phải đổi thẻ căn cước trong năm 2025

Điểm m khoản 2 Điều 18 Luật Căn cước 2023 quy định thẻ căn cước sẽ thể hiện rõ ngày cấp và ngày hết hạn. Khi đến thời điểm hết hạn ghi trên thẻ, công dân bắt buộc phải làm thủ tục đổi thẻ mới.

Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định 4 mốc tuổi công dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước: 14 tuổi; 25 tuổi; 40 tuổi; 60 tuổi.

Ngoài ra, nếu thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước khi đến mốc tuổi cần đổi, thì thẻ đó được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo, thay vì hết hạn theo thời gian in trên thẻ.

Ví dụ:

Người được cấp thẻ trong khoảng tuổi 23–25 sẽ dùng thẻ đến 40 tuổi.

Người được cấp thẻ trong tuổi 38–40 sẽ dùng thẻ đến 60 tuổi.

Đáng chú ý nhất, Luật Căn cước mới quy định: Thẻ căn cước được cấp trong độ tuổi từ 58 đến 60 tuổi trở lên sẽ có giá trị vô thời hạn.

Theo đó, trong năm 2025:

Những người sinh năm 1965 sẽ bước sang 60 tuổi.

Những người sinh năm 1966–1967 nằm trong nhóm tuổi 58–60.

Như vậy, công dân sinh các năm 1965, 1966 và 1967 nếu thực hiện đổi thẻ trong năm 2025 sẽ được cấp thẻ căn cước vô thời hạn, không phải đổi thêm bất kỳ lần nào nữa, trừ khi thẻ: bị mất, bị hư hỏng, thay đổi thông tin nhân thân buộc phải cấp lại.

Lưu ý: Mốc “đủ tuổi” được tính khi công dân đủ ngày – đủ tháng – đủ năm sinh.

Thủ tục cấp đổi thẻ căn cước năm 2025

Bước 1 - Đề nghị cấp đổi thẻ Căn cước

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đề nghị cấp đổi thẻ căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Bước 2 - Lập hồ sơ đổi thẻ Căn cước

Cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ đổi thẻ căn cước.

Trường hợp thông tin công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước.

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh thì Cán bộ thu nhận hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính thì cán bộ thu nhận sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp đổi thẻ căn cước.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện cấp đổi thẻ căn cước thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do, thông báo về việc từ chối giải quyết thủ tục về căn cước (Mẫu CC03 ban hành kèm theo Thông tư số 53/2025/TT-BCA ngày 01/7/2025 của Bộ Công an).

Bước 3 - Thu nhận thông tin sinh trắc học

Tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận ảnh mống mắt của công dân từ đủ 06 tuổi trở lên trừ trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Bước 4 - Ký xác nhận Phiếu thu nhận thông tin Căn cước

In Phiếu thu nhận thông tin căn cước chuyển cho công dân hoặc người đại diện của người dưới 14 tuổi kiểm tra, ký xác nhận;

Bước 5 - Cấp giấy hẹn trả kết quả

Thu thẻ căn cước cũ, thu lệ phí (nếu có) và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước cho công dân (mẫu CC02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2024/TT-BCA của Bộ Công an).

Bước 6 - Nhận kết quả

Nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an hoặc trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo yêu cầu.