Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

05-09-2025 - 08:41 AM

Cục CSGT đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về vấn đề này.

Chiều 4/9, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết C08 vừa có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc phân luồng giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo C08, việc này nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai thực hiện việc phân luồng, phân làn trên các tuyến đường.

Cục CSGT cho biết, dự kiến thời gian thực hiện các công việc nêu trên từ ngày 20/9.Tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải

Tuyến cao tốc Đại Lộ Thăng Long (từ km2+250 tới km28+200): 

Đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đường Đại lộ Thăng Long. Ảnh: VGP

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân): 

Giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay. 

Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận. 

Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100km/h và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp;Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội- Ảnh 2.

Cầu Nhật Tân. Ảnh: Hà Nội Mới

Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ

Cục CSGT đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường, biển P.106a cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1), biển R.412f Làn dành cho ô tô ở 2 làn còn lại (làn 2, làn 3), tại các vị trí gồm đầu các tuyến (chiều thuận, chiều nghịch) và nhắc lại tại các vị trí giao cắt.

C08 cũng đề nghị sơn biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc, bổ sung đinh phản quang…

Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội chỉ đạo hoàn hiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo quy định; triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên; hoàn thiện trước khi triển khai.C08 yêu cầu Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cử lãnh đạo, cán bộ tham gia tổ công tác phối hợp với Cục CSGT và Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất triển khai việc tổ chức giao thông này.

Đề xuất triển khai thực hiện tiếp và nhân rộng mô hình trên các tuyến đường khác đủ điều kiện phân làn, phân luồng. Thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án tổ chức giao thông mới trên 2 tuyến và thời gian triển khai thực hiện.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

