Thông cáo báo chí Triển lãm y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi Vietnam 2024

Đây là sự kiện Quốc tế chuyên ngành y tế lớn bậc nhất Việt Nam và được giới chuyên môn đánh giá cao với quy mô 1.000 gian hàng, 20.000m2 trưng bày, 25+ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.



Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ, ngành y tế cụ thể là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ cũng đang hội nhập sâu rộng. Chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước và con người… Bước sang năm 2024, đây là năm quyết định bứt phá để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trước xu thế phát triển đó của ngành y tế, Dược phẩm trong nước, việc hình thành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị máy móc y tế, dược phẩm uy tín như Triển lãm y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi Vietnam 2024 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự kiện do Công ty Cổ phần ADPEX phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu GLOEX là cầu nối giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, góp phần đưa công nghệ hiện đại và các sản chăm sóc sức khỏe chất lượng cao vào công tác khám chữa bệnh giúp hoạt động này trở nên hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho quý doanh nghiệp và quý khách hàng.



Triển lãm y tế Quốc tế Việt Nam 2024 tạo môi trường và điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị, doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, gia tăng cường hợp tác, tiếp nhận và vận dụng tiến bộ công nghệ ngành Y tế - Dược phẩm.

Triển lãm nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp đến từ các quốc gia có nền y học phát triển.

Triển lãm Pharmedi Vietnam 2024 tập trung giới thiệu các ngành hàng trưng bày đa dạng trong lĩnh vực y tế cả trong và ngoài nước, đa dạng các lĩnh vực trưng bày chính như: Dược, dược liệu, thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị và dụng cụ nha khoa, máy móc, sản xuất đóng gói dược, các trang thiết bị vật tư y tế, thiết bị phân tích thí nghiệm sinh hoá và trang thiết bị vật tư y tế.



Sự kiện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp đến từ các quốc gia có nền y học phát triển với các khu trưng bày quốc gia như: USA, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Iran,...

Nhiều tập đoàn dược phẩm trong nước và quốc tế như: Công Ty Cp GSV Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Abipha; Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Indochina; Wakan Sinca Research Institute Co., Ltd; Austra Pharma, Liaoning Huarui Union Pharmaceutical Co., Ltd; Changzhou Shinma Drying Engineering Co., Ltd; Shanghai Lianchuan Industry(Group) Co.,Ltd;... hứa hẹn đem đến những sản phẩm, giải pháp đột phá trong lĩnh vực dược phẩm và y tế. Sự hiện diện của các thương hiệu hàng đầu ngành y tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngoài chương trình kết nối giao thương 1:1 miễn phí giữa nhà mua hàng và đơn vị trưng bày, triển lãm còn hướng đến là sự kiện toàn diện nhất ngành Y Dược với chuỗi các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên sâu do Bộ Ban Ngành liên quan cùng các đơn vị tham dự triển lãm tổ chức. Đây chắc chắn là những hoạt động bổ ích, thú vị cho đội ngũ các y bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế.

Đặc biệt tại không gian triển lãm năm nay, nổi bật với gian hàng D17-20: VIKOMED - Công ty Liên doanh công nghệ Việt Hàn là Nhà Tài Trợ Vàng cho triển lãm. VIKOMED là doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam sẽ trưng bày các thiết bị y tế tiên tiến như X-Quang kỹ thuật số, C-Arm và hệ thống thông tin hình ảnh y tế PACS. Các sản phẩm của VIKOMED đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Chứng nhận ISO 13485:2016, Chứng nhận của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Năm nay, BTC cũng hân hoan được giới thiệu UMI NO SHIZUKU, nhà phân phối độc quyền của Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam, trở thành Nhà Tài Trợ Đồng Triển lãm Pharmedi Vietnam 2024. Tại gian hàng A4 - Fucoidan sẽ mang đến các sản phẩm với công dụng hỗ trợ sức khỏe và tinh thần toàn diện được Umi No Shizuku bào chế tỉ mỉ với công thức Fucoidan Mix AG độc đáo với các thành phần chiết xuất thuần tự nhiên, đảm bảo hiệu quả và khả năng hấp thu tối ưu.

Đại diện các doanh nghiệp y tế và ban tổ chức chụp ảnh tại sự kiện.

Gần 20 năm thực hiện thực hiện sứ mệnh kết nối thúc đẩy phát triển ngành Y dược, Pharmedi Vietnam 2024 đã và đang làm tốt nhiệm vụ xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường hợp tác đầu tư, nắm bắt trao đổi chuyển giao công nghệ, góp phần đưa kỹ thuật hiện đại vào công tác khám chữa bệnh và tham gia tích cực trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe cộng đồng.