Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà được trao tặng huân chương lao động hạng Nhất





Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững, hiện đại, hiệu quả cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn ngành Ngân hàng Việt Nam - nơi hội tụ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng

Theo Thống đốc, trong nhiệm kỳ vừa qua (2020-2025), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, từ thiên tai cùng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo NHNN đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Những thành tựu của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đầy nền kinh tế sớm hồi phục sau đại dịch Covid-19 và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước trong giai đoạn 2021-2025.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung.”

Để góp phần cùng với toàn hệ thống chính trị đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường, thịnh vượng như mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra, Thống đốc đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong ngành Ngân hàng hãy phát huy vai trò, những thành tích đã đạt được và không ngừng cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao với khát vọng, quyết tâm cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của đất nước và của ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho ông Đào Minh Tú - nguyên Phó Thống đốc Thường trực NHNN; huân chương lao động hạng Nhất cho Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc điều hành chính sách tiền tệ góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Tại Đại hội, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác điều hành chính sách tiền tệ góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho NHNN Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng Nhì cho ông Đào Minh Tú nguyên Phó Thống đốc Thường trực NHNN vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác tại NHNN góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; huân chương lao động hạng Nhất cho Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc điều hành chính sách tiền tệ góp phần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng

Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ông Đoàn Thái Sơn – Phó Thống đốc Thường trực NHNN, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Quang Dũng – Phó Thống đốc NHNN.



