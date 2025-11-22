Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực 2 đảm đảm bảo thông suốt, an toàn sau sắp xếp

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: NHNN Khu vực 2 hiện nay có quy mô và số lượng tổ chức tín dụng trong khu vực lớn nhất nước nên cần có sự quản lý sâu sát và có dự báo tham mưu cho NHNN Việt Nam và chính quyền địa phương

Tại đây, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 đã báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Chi nhánh sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, NHNN chi nhánh Khu vực 2 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 báo cáo, công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng tại tỉnh Đồng Nai thời gian qua được triển khai bám sát các nhiệm vụ trọng tâm. Một số nhiệm vụ nổi bật gồm: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đặc biệt là hoạt động cho vay xoá đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Về diễn biến thị trường tiền tệ, ông Lệnh cho rằng, Đồng Nai là địa bàn được đánh giá khá ổn định hơn so với một số đô thị lớn. Hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng duy trì tăng trưởng tích cực, trong đó 4 chi nhánh ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối hiện chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn, góp phần tạo mặt bằng lãi suất ổn định hơn so với các đô thị khác.

Trong thời gian tới, NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết sẽ tiếp tục tổ chức triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Trung ương, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan để kết nối dữ liệu an sinh xã hội qua VNeID, đẩy mạnh thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết luận buổi làm việc, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực 2 bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn được thông suốt, an toàn và hiệu quả sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và bộ máy NHNN. Đồng thời, Chi nhánh cần chủ động phối hợp với các vụ, cục thuộc NHNN để vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới.

Thống đốc cũng đề nghị NHNN Khu vực 2 thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tích cực trao đổi, báo cáo và phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ông Võ Minh Tuấn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và cho biết trong thời gian tới, Ban lãnh đạo và cán bộ, công chức người người lao động Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 sẽ chuyển các chỉ đạo của lãnh đạo Ngành ngân hàng trở thành các giải pháp, biện pháp cụ thể triển khai trên địa bàn hai địa phương là TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Từ đó, có các hình thức làm việc bám sát với từng địa bàn, và từng khu vực phù hợp với không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai hiện nay.