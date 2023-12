Thống nhất chủ trương xây dựng sân bay Đất Đỏ, thị trường nhà đất nơi này liệu bước vào chu kì tăng giá?

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh thống nhất chủ trương, địa điểm, diện tích thực hiện dự án sân bay Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Bộ này đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo UBND tỉnh và phối hợp thực hiện các nội dung theo sự góp ý của Bộ Quốc phòng.

Dự án sân bay Đất Đỏ có diện tích sử dụng đất dự kiến là khoảng 214,368 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.305 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 70 năm.

Được biết, dự án được Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm khảo sát từ năm 2017. Đến tháng 10/2020, Bộ Quốc phòng đã có quyết định phê duyệt vị trí xây dựng sân bay Đất Đỏ tại 2 xã Láng Dài và xã Lộc An. Dự án do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư và Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu chuyên ngành, theo dõi và báo cáo.

Sau quyết định phê duyệt của Bộ Quốc Phòng, ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư sân bay Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan rà soát đề nghị của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm và tham mưu cho UBND tỉnh.

Thông tin Bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất chủ trương, địa điểm, diện tích thực hiện dự án sân bay Đất Đỏ ngay lập tức gây chú ý trong giới đầu tư bất động sản. Bởi trước đến nay, khi thông tin về quy hoạch, hạ tầng giao thông quy mô lớn xuất hiện thường sẽ có tác dụng thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, kì vọng việc đón đầu chu kì tăng giá bất động sản tại khu vực. Thông tin này không ngoại lệ.

Việc thống nhất chủ trương xây dựng sân bay Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang được kì vọng tác động tích cực đến thị trường bất động sản nơi đây. Ảnh: HV

Việc xây dựng sân nay Đất Đỏ không chỉ hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cấp cơ sở; mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế… của địa phương.



Với quy mô trên, sân bay Đất Đỏ dự kiến đón tiếp hàng triệu lượt khách đến với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi năm, thêm đa dạng sự lựa chọn trong di chuyển cho du khách, cư dân. Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư nhà ở, khách sạn, nghỉ dưỡng tiếp cận với nguồn khách hàng lớn, tạo nên doanh thu từ ngành dịch vụ du lịch cũng như ngành kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, dự án sân bay Đất Đỏ cũng nằm trong danh mục các dự án mang tính chất lan toả, có khả thi thực hiện cao giai đoạn năm 2023-2025 của Sở Kế hoạch - Đầu tư. Điều này được dự báo sẽ tác động đến bức tranh của thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung, Đất Đỏ nói riêng. Những nhà đầu tư đã từng “bỏ tiền” vào bất động sản nơi đây cũng như các nhà đầu tư mới có thêm động lực để kì vọng một bức tranh sáng sủa trong chu kì phát triển mới.

Có thể thấy, thời gian qua, không chỉ dự án sân bay này, khu vực Đất Đỏ được hưởng lợi lớn do nhiều dự án hạ tầng trọng điểm kết nối thẳng đến khu vực. Điển hình, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tiên đầu tư cho phát triển vùng với các dự án hạ tầng như: đầu tư xây dựng Quốc lộ 55 (đoạn tránh thị trấn Đất Đỏ); nâng cấp đường ven biển Phước Hải – Lộc An; xây dựng đường Lộc An – Láng Dài nối dài; xây dựng đường tỉnh ĐT.992C (Lộc An – Suối Rao).

Huyện này còn đầu tư hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch như: đường ven biển nối với huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc; tỉnh lộ 44a nối thị trấn Phước Hải với xã Long Mỹ, Phước Hội; đường liên xã nối xã Lộc An với xã Phước Long Thọ.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường nội thị thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, đường Quy hoạch số 2 (thị trấn Phước Hải); các tuyến đường trung tâm xã Lộc An...

Đặc biệt, vào tháng 6/2023, việc Bà Rịa – Vũng Tàu khởi công dự án mở rộng, nâng cấp đường ven biển 994 dài gần 77km, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng - con đường tạo động lực, phát triển bứt phá cho đô thị biển đã mở ra cơ hội thuận lợi để phát triển du lịch. Đường ven biển 994 sẽ là xương sống, huyết mạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bởi đi qua 5/7 huyện, thị thành trên đất liền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Phú Mỹ, Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.



Tỉnh lộ ĐT 994 sau khi nâng cấp mở rộng sẽ thay thế tuyến đường hiện hữu kết nối toàn bộ các khu vực kinh tế du lịch biển ở khu vực phía Đông, xuyên qua những khu du lịch ven biển của Bà Rịa - Vũng Tàu như Long Hải, Phước Hải, Bình Châu….

Ghi nhận cho thấy, Bà Rịa – Vũng Tàu có lợi thế gần Tp.HCM, những năm qua bức tranh du lịch của khu vực này vẫn “nổi bật” hơn các thị trường ven biển khác. Cho nên, thông tin về hạ tầng giao thông hay quy hoạch dự án càng được kì vọng tạo cú hích giúp thị trường bất động sản nơi đây có thêm bước đệm để phát triển dài hạn.

Đánh giá về tiềm năng đầu tư khu vực Đất Đỏ, nhiều chuyên gia cho rằng, thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến đây sẽ rút ngắn xuống khoảng 1,5 giờ, nên việc sở hữu ngôi nhà thứ 2, kết hợp cho lưu trú sẽ là cơ hội phát triển mạnh, vì thị trường lưu trú tại đây luôn kín phòng vào các dịp lễ tết cuối tuần. Tất cả các thị trường nghỉ dưỡng trọng điểm trên cả nước đều đi qua các giai đoạn khởi đầu, tăng tốc phát triển rồi mới đến lúc ổn định. Do đó, những người đón đầu luôn nắm chắc phần thắng. Điều này cũng đã minh chứng ở Hồ Tràm thời gian qua và sẽ còn tiếp diễn trong vài năm tới.

Dạo quanh thị trường khu vực Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào đầu tháng 12/2203 nhận thấy, các giao dịch bất động sản đã bắt đầu xuất hiện sau khoảng thời gian im ắng. So với trước đây, giao dịch còn khiêm tốn nhưng động thái của nhà đầu tư vào thị trường đã tốt lên, cho thấy niềm tin người mua đã quay trở lại. Một số khu vực có tiềm năng về hạ tầng, quy hoạch mới, nhà đầu tư vẫn âm thầm “săn” bất động sản nhằm đón đầu chu kì tăng giá trong thời gian tới.



Chị Thuý, một môi giới lâu năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, các giao dịch gần đây, đa số là đến từ các nhà đầu tư “nhạy bén” với thị trường, có tài chính tốt hướng đến các sản phẩm tăng giá trị trong trung – dài hạn. Khi họ nhìn thấy câu chuyện tiềm năng trong tương lai thì sẵn sàng “xuống tiền”, ít mặc cả.

Theo quan sát, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nếu thị xã Phú Mỹ, Tp.Bà Rịa, Tp.Vũng Tàu hay khu vực Hồ Tràm, Châu Đức… giá nhà đất đã tăng mạnh nhiều năm qua, cao ngang ngửa với một số khu vực ở Tp.HCM thì Đất Đỏ được xem là thị trường mới nổi, là “vùng trũng” về giá, mặc dù giá đất nền nơi đây cũng từng biến động tăng mạnh. Theo đó, khi thị trường xuất hiện các thông quy hoạch có lợi lại càng tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Nhà đầu tư vẫn âm thầm săn bất động sản khu vực tiềm năng. Ảnh: HV

Chia sẻ mới đây, ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho rằng, thời gian qua, thị trường bất động sản trầm lắng, nhà đầu tư bán lỗ chủ yếu rơi vào các thị trường đã từng nóng sốt nhiều lần trước đó. Trong khi các thị trường mới nổi, còn nhiều tiềm năng về hạ tầng, quy hoạch gần như không ảnh hưởng. Ông Quang dự báo, bất động sản ven Tp.HCM sẽ có điểm rơi phục hồi sức cầu rõ nét vào năm 2024. Cụ thể, từ sau Tết nguyên đán đến cuối năm 2024 là thời điểm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và đất nền vùng ven Tp.HCM với mức tăng trưởng giá thấp nhất từ 3%-5% so với giai đoạn cuối năm 2023.



“Các vùng đất tiềm năng ở giai đoạn đầu phát triển thực tế vẫn được nhà đầu tư âm thầm săn đón. Lý do, các vùng đất này còn nhiều dư địa tăng giá. Tuy vậy, người mua cần quan tâm đến yếu tố quy hoạch mới, hạ tầng và pháp lý của dự án", ông Quang nhấn mạnh.