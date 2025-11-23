Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin 50 người chết do mưa lũ ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa là sai sự thật

23-11-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, tỉnh khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 22/11, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông tin một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể người ở xã Diên Điền là tin giả.

Theo ông Vũ, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, quân đội, công an cùng nhiều lực lượng khác nỗ lực tối đa để tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt. Vì vậy những thông tin sai sự thật như trên sẽ gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Thông tin 50 người chết do mưa lũ ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa là sai sự thật- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội tham gia cứu hộ tại xã Diên Điền.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa , đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu trên 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, doanh nghiệp).

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại xã Diên Điền, phường Tây Nha Trang. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh lao đao; nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, thậm chí không còn nơi ở.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết , 1 người mất tích và 20 người bị thương. Các địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại...

Theo Phùng Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu

Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu Nổi bật

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu Nổi bật

Mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, người dân đang cần thuốc men, hoá chất

Mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, người dân đang cần thuốc men, hoá chất

22:00 , 22/11/2025
Nhân sự mới Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai

Nhân sự mới Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai

21:38 , 22/11/2025
Vụ án Mailisa: Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để sai phạm

Vụ án Mailisa: Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để sai phạm

20:59 , 22/11/2025
Khi một nửa Nha Trang chìm trong bóng tối

Khi một nửa Nha Trang chìm trong bóng tối

20:45 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên